Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки...
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозмож...
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
Главная / Политика

Кандидатуру экс-солистки "Тату" утвердили на праймериз "Единой России"

30 апреля 2021, 22:20  •  110 • Политика
Юлия Волкова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица должна опубликовать два предвыборных ролика
Бывшая участница поп-дуэта "Тату" Юлия Волкова утверждена в качестве кандидата на праймериз "Единой России". Об этом сообщил в пятницу, 30 апреля, секретарь регионального отделения партии в Ивановской области Сергей Низов.
Он отметил, что оргкомитет единогласно утвердил кандидатуру певицы, поскольку "все поданные документы у нее в порядке". При этом, добавил Низов, данное решение можно будет аннулировать в случае, если Волкова в течение двух недель не представить общественности два ролика на сайте "Предварительное голосование – 2021", пишут "Дни.ру".
Певица лично подала документы для участие в праймериз ЕР. О своем решении экс-"татушка" сама сообщила пару дней назад поклонникам, разместив в "Инстаграм" снимок, сделанный в региональном отделении партии.
Волкова пойдет на праймериз "Единой России" как беспартийный кандидат от Ивановской области по Кинешемскому одномандатному избирательному округу, уточняют в РИА "Новости".
Предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая по всей стране. Несмотря на то, что по закону выдвижение кандидатов должно было завершиться накануне, 29 апреля, федеральный комитет продлил этот этап до 14 мая.
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



110
Источник
Похожие новости
30 апреля 2021, 04:55
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
30 апреля 2021, 06:45
Госдеп США пригрозил России: "Если закроете "Радио Свобода"*, мы ответим"
30 апреля 2021, 01:15
«У нас люди чуть ли не в очереди выстраиваются за «Спутником V»
30 апреля 2021, 14:05
"Вместо всеобъемлющей амнистии": Киев раскрыл карты в отношении Донбасса. Подписан закон
30 апреля 2021, 01:15
Турции пора сделать выбор: Политолог заявил о конце "медового месяца" в отношениях с Россией
30 апреля 2021, 01:15
Никаких исключений: Минтруд не поддержал пенсионную инициативу для артистов
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 апреля 2021, 04:55
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
30 апреля 2021, 06:45
Госдеп США пригрозил России: "Если закроете "Радио Свобода"*, мы ответ...
30 апреля 2021, 01:15
«У нас люди чуть ли не в очереди выстраиваются за «Спутником V»
30 апреля 2021, 14:05
"Вместо всеобъемлющей амнистии": Киев раскрыл карты в отношении Донбасса. П...
30 апреля 2021, 01:15
Турции пора сделать выбор: Политолог заявил о конце "медового месяца" в отн...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 апреля 2021, 00:45
Поляки не увидели смысла защищать Украину: В "войне нервов" выиграл Путин
24 апреля 2021, 23:15
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предала турецких партнёров
25 апреля 2021, 12:05
20 минут "чрезвычайного обращения": Земану пришлось изменить формат
27 апреля 2021, 13:35
Киев выдал себя на переговорах с ОБСЕ: Так с кем воюете?
24 апреля 2021, 04:00
"Остановитесь": Президент Молдавии обратилась к армии после "узурпации власти" парламентом
28 апреля 2021, 08:50
"А может, дать пощёчину или выдернуть стул"?! Русофобская выходка в Варшаве не нашла оправдания
26 апреля 2021, 01:50
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.