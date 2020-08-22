Кандидатский минимум: какой тактики намерен придерживаться Байден в рамках президентской кампании

Бывший вице-президент США и сенатор Джо Байден произнёс свою первую речь в качестве кандидата на пост главы государства от Демократической партии. Политик сконцентрировался на критике своего соперника — республиканца Дональда Трампа, президентство которого, по его словам, стало «тёмными временами» для Америки. Также Байден пообещал бороться с расовой и экономической дискриминацией. Однако эксперты называют риторику демократа популизмом и сравнивают его с «тенью» Барака Обамы. По словам американистов, Байден не смог сформулировать позитивную программу, поэтому намерен играть на критике Трампа и проблемах американского общества.

Джо Байден произнес речь по случаю своего официального выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии.

Выступая перед однопартийцами, политик обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в том, что он сеет раскол в обществе.

«Пора нам, народу, сплотиться. И не сомневайтесь: мы можем и преодолеем эти тёмные времена в Америке. Мы выберем надежду вместо страха, факты вместо вымысла, справедливость вместо привилегий», — подчеркнул Байден.

Также он пообещал, в случае своей победы, работать в интересах всех американцев, а не только своих избирателей.

По словам кандидата, сейчас Америка переживает один из самых сложных периодов в своей истории. На страну одновременно обрушилась самая страшная пандемия за более чем сто лет, худший со времён Великой депрессии экономический кризис, наибольшие с 1960-х годов межрасовые противоречия, а также нарастающая угроза изменения климата, заявил Байден.

Госпиталь в штате Флорида во время пандемии коронавируса

Reuters

© Marco Bello

В своей речи Байден пообещал остановить бесконтрольное распространение коронавируса, введя масочный режим и нарастив экспресс-тестирование. Кроме того, он заявил, что позаботиться о разработке в США отечественных медикаментов и средств защиты, чтобы не зависеть от Китая и других стран.

Время обещаний

Политик также не поскупился на обещания в экономической области, сделав при этом заметный социальный акцент. Байден уверен, что под его руководством США смогут создать социально-экономические условия «с такой системой ухода за детьми и престарелыми людьми, которая позволит родителям детей работать, а престарелым — жить в своём доме в достойных условиях».

«С иммиграционной системой, которая укрепляет нашу экономику и отражает наши ценности. С профсоюзами, наделенными новыми возможностями. С равной оплатой труда женщин. С растущей зарплатой, на которую можно прокормить семью. Да, мы не просто будем хвалить наших основных работников, мы сделаем для них больше. Мы, наконец, заплатим им», — продолжил он.

Reuters

© Bryan Woolston

При этом политик объяснил, из какого источника намерен изыскивать средства для реализации обозначенных реформ.

«И мы можем найти средства для этих вложений, устранив дыры (в законодательстве. — RT) и покончив с предоставленными президентом налоговыми льготами на сумму 1,3 триллиона долларов 1% богатейших людей и крупнейшим, самым прибыльным корпорациям, некоторые из которых вообще не платят никаких налогов», — заявил кандидат от Демократической партии.

Как пояснил Байден, он не собирается никого наказывать, но считает, что богатые люди и крупнейшие корпорации должны платить справедливую долю налогов.

Обратился кандидат и к американской молодежи, назвав её запросы одним из самых сильных голосов, говорящих о несправедливости — экономической, расовой и экологической.

Внешней политике в речи Байдена было уделено лишь несколько слов, в которых политик-демократ традиционно упомянул Россию.

«При президенте Байдене Америка не будет закрывать глаза на то, что Россия выплачивает вознаграждения за головы американских солдат. Тем более я не буду мириться с иностранным вмешательством в самое священное для нас проявление демократии — выборы», — заявил он.

Напомним, в июне этого года газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей разведки США опубликовала материал, в котором утверждалось, что Россия якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на военных Соединённых Штатов и коалиции, действующей в Афганистане.

Однако позднее в Пентагоне заявили о том, что не располагают никакими сведениями, которые подтверждали бы версию издания. Несмотря на это, Байден в своей речи вновь обвинил Россию в несуществующей связи с боевиками.

По мнению экспертов, выступление кандидата от демократов говорит о том, что они не стали разрабатывать новую программу, а просто планируют в случае своей победы продолжить курс, начатый Бараком Обамой.

«Во внешней политике, как и во внутренней, демократы основной упор собираются делать на систему ценностей демократии, в основе которой лежит плюрализм меньшинств», — отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По словам эксперта, обозначенная Байденом программа действий не рассчитана на то, чтобы решать проблемы, которые сложились в американском обществе, главная задача демократов — выиграть выборы.

«Демпартия осознаёт, что если она сосредоточится на решении вопросов, то это породит много для неё проблем, поэтому в основном сосредоточилась на критике Трампа», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Демократы делают акцент на критике Трампа, говоря о расизме, распространении коронавируса и так далее. Однако своей речью Байден показал, что не может предложить решение накопившихся в стране проблем, он только их озвучивает. Это чистый популизм», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

Тактика от обратного

Напомним, официально кандидатом на пост президента США Байден стал 19 августа. С таким результатом завершилось голосование на съезде Демократической партии. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября текущего года.

Дональд Трамп

Reuters

© Tom Brenner

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал своего политического соперника, напомнив о том, что Байден ранее уже занимал посты во власти, но результаты его работы оставляют желать лучшего.

«За 47 лет Джо не сделал ничего из того, о чем сейчас говорит. Он никогда не изменится, одна болтовня!», — написал Трамп в Twitter во время выступления своего соперника на съезде Демократической партии.

In 47 years, Joe did none of the things of which he now speaks. He will never change, just words! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2020

Напомним, о своем решении принять участие в президентской кампании 2020 года Байден объявил в апреле 2019 года. Соответствующее видеообращение политик разместил в Twitter, заявив, что на кону стоят «ключевые ценности» США.

В этом году Байдену исполняется 78 лет, он на четыре года старше своего соперника — Дональда Трампа, который стал в 2016 году самым старым главой Белого дома после Рональда Рейгана.

При этом стать кандидатом от демократов Байден пытался трижды: в 1984, 1988 и 2008 годах, но всегда проигрывал праймериз. До того, как занять пост вице-президента при Бараке Обаме в 2009 году, Байден представлял штат Делавэр в сенате. Мандатом сенатора он владел с 1973 по 2009 год.

Стоит отметить, что в рамках внутрипартийной борьбы за возможность представлять демократов на выборах 2020 года у Байдена были достаточно сильные соперники в лице сенатора-социалиста Берни Сандерса и экс-прокурора Сан-Франциско Камалы Харрис, которую Байден недавно выдвинул в качестве кандидата на пост вице-президента Соединённых Штатов.

В то же время действующий президент США Дональд Трамп с самого начала избирательной кампании был уверен в своём превосходстве над всеми возможными кандидатами от Демпартии.

Выступая в июне 2019 года в эфире программы Good Morning Britain на британском телеканале ITV, Трамп заявил, что не видит никого, кто мог бы победить его на предстоящих выборах.

«Скажем так, никого вроде Уинстона Черчилля среди моих соперников точно нет... Я не вижу никого, кто мог бы рассчитывать на победу», — сказал американский лидер в ответ на вопрос журналиста о кандидатах от Демпартии, которые заявили о своём участии в выборах.

Gettyimages.ru

© Marie Hickman

При этом Демпартия не стала выставлять в качестве кандидата на выборах политиков из левого партийного крыла, чьим ярким представителем является Берни Сандерс, отмечают эксперты.

«Партийный съезд продемонстрировал, что в предвыборной программе демократов наиболее радикальные идеи не нашли отражения. Сегодня Демпартия сделала ставку на центристов — классический электорат демократической партии», — пояснил Владимир Васильев.

Однако эксперт сомневается в том, что политтехнологам демократов удастся сформировать имидж харизматичного и сильного политика для Джо Байдена.

«Скорее, демократы попытаются сыграть на противоречиях, разрывающих американское общество, на критике Трампа — за счёт этого демократы надеются победить. Они выстроили стратегию так, что голосование будет не за Байдена, а, скорее, просто против Трампа», —подытожил Васильев.