Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Приднестровье отметили 27-ю годовщину ввода российских миротворцев
Политолог оценил новый формат проведения Дня независимости Украины
"Только нам решать, как дальше жить": Поклонская ответила "постпр...
Пушков отреагировал на идею Киева создать русскоязычный телеканал
Главная / Украина

Кандидатов в депутаты Рады забросали яйцами

30 июля 2019, 19:24  •  88 • Украина
Неизвестные забросали яйцами кандидатов в депутаты Верховной рады Андрея Аксёнова и Сергея Кошукова, проводивших пресс-конференцию на тему фальсификаций на внеочередных парламентских выборах, прошедших 21 июля.
 
РИА Новости
 

Трансляцию пресс-конференции вёл телеканал «112 Украина», передаёт РИА Новости.

Кандидаты в депутаты заявили о возможных нарушениях на выборах, после чего молодые люди в футболках с надписью «Традиция Порядок» выломали дверь в зал, в котором проходила пресс-конференции.

Они начали кричать «Позор!» и бросать в кандидатов яйца.

Ранее избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Жан Беленюк заявил, что прожиточный минимум на Украине якобы составляет около $1,2 тыс.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
30 июля 2019, 19:24
Здание избиркома в украинском Покровске взяли под охрану полицейские
29 июля 2019, 20:39
Луганская ТЭС перешла с угля на газ
30 июля 2019, 16:24
В Приднестровье отметили 27-ю годовщину ввода российских миротворцев
29 июля 2019, 22:09
США рассчитывают на "творческие идеи" Киева по урегулированию в Донбассе
30 июля 2019, 19:24
Кандидатов в депутаты Рады забросали яйцами
30 июля 2019, 12:54
Глава МВД Украины обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 июля 2019, 06:39
Передовые С-350 познакомят НАТО с горькой реальностью. Что для Турции обёртка, то для...
30 июля 2019, 00:09
Израиль подкупил польского генерала, чтобы выкрасть русский МиГ-29 - источник
30 июля 2019, 03:09
«По манёвренности ему нет равных»: какие задачи будет выполнять новейший истребитель ...
30 июля 2019, 03:24
"Хочу, как в Германии": Стенающим о "беспределе полиции" напомнил...
30 июля 2019, 00:09
Президенту Эстонии посоветовали наказать Путина за беспорядки в Москве
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2019, 05:09
Скандал в Молдове: Украина продавала ИГИЛ* молдавские ракеты
28 июля 2019, 05:54
В ФБР не рискнули оспорить разоблачение по черным ящикам МН17: "Комментариев нет"
25 июля 2019, 06:24
"Европе дают шанс сохранить лицо": В Рунете поняли, почему Малайзия еще не разыграла карту с "черными ящиками" МН17
26 июля 2019, 21:24
"Как наказать Россию за MH17": Российский дипломат ответил украинскому послу неудобными вопросами
24 июля 2019, 07:39
"Унижение", но не от России: Украина в глазах генсека СЕ скатилась в "недогосударство"
24 июля 2019, 01:09
Киев отправил спецназ на подавление Майдана в Донецкой области? МВД Украины сообщило о подкреплении - фото
25 июля 2019, 19:24
"Чтобы не было иллюзий": Бабченко "сдал" истинную причину захвата Украиной российского танкера
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.