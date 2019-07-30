Кандидатов в депутаты Рады забросали яйцами

Неизвестные забросали яйцами кандидатов в депутаты Верховной рады Андрея Аксёнова и Сергея Кошукова, проводивших пресс-конференцию на тему фальсификаций на внеочередных парламентских выборах, прошедших 21 июля.

Трансляцию пресс-конференции вёл телеканал «112 Украина», передаёт РИА Новости.

Кандидаты в депутаты заявили о возможных нарушениях на выборах, после чего молодые люди в футболках с надписью «Традиция Порядок» выломали дверь в зал, в котором проходила пресс-конференции.

Они начали кричать «Позор!» и бросать в кандидатов яйца.

Ранее избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Жан Беленюк заявил, что прожиточный минимум на Украине якобы составляет около $1,2 тыс.