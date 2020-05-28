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Кандидата в президенты Польши обвинили в работе на Россию

28 мая 2020, 14:55  •  16 • Политика
Фото: commons.wikimedia.org/Andrey Fimushkin(CC BY-SA 3.0)
В Варшаве используют русофобов во внутренней политической борьбе
Страшными карами грозит польским политикам совпадение их взглядов с позицией Москвы, причем по любым вопросам. Это стало отчетливо понятно после того, как Рафала Тшасковского, претендующего на пост президента республики, обвинили в работе на Россию. Хотя он всего лишь высказался по поводу местного экономического проекта.
Тшасковский позволил себе раскритиковать строительство канала через Балтийскую косу, которое лоббируют его политические противники в Варшаве. Кандидата в президенты тут же обвинили чуть ли не в госизмене. Министр морской экономики Польши Марек Грубарчик заявил, что проект руками Тшасковского пытается заблокировать Москва:
"Хуже всего, что она это делает при помощи одного из кандидатов на пост президента Польши. Все складывается", – цитирует министра TVP Info. Как пояснил Грубарчик, данный проект несет большие выгоды Польше и ее соседям, поэтому Россия стремится ему помешать. И она добьется этого, если Тшасковский победит на выборах, предупредил министр.
Балтийская коса – небольшая полоса земли, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Половина территории принадлежит России, вторая половина – Польше. В 2016 г. Варшава обнародовала план, по которому через Балтийскую косу с ее стороны должен быть прорыт канал для захода в бухту морских судов большой осадки. С учетом общего водного бассейна, Польша должна информировать Россию обо всех параметрах строительства, включая оценку экологов. Но Варшава этого не делает.
Выборы президента Польши должны были состояться 10 мая 2020 г., но из-за коронавируса были отменены. Новая дата официально не объявлена. На пост главы республики претендуют 10 кандидатов, в том числе действующий президент Анджей Дуда.

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