Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Д...
ВСУ поставили жёсткий ультиматум: "Если хоть один гадёныш выстрелит"
"За чей счёт "протестный банкет"?": Раскрыт спонсор професси...
"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы
Главная / Политика

Кандидат в президенты: в России создаются "группы боевиков" для провокаций в Белоруссии

30 июля 2020, 15:05  •  56 • Политика
Андрей Дмитриев. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Подготовленные люди якобы планируют въехать в Республику в ближайшее время
Под Псковом и Невелем формируются две группы, цель которых – устроить провокации в Белоруссии. Об этом рассказал кандидат в президенты Республики Андрей Дмитриев после экстренной встречи, которую устроил ЦИК.
Как пишет "Интерфакс", претендент на высший пост также сообщил, что этой информацией с ним и другими претендентами на высокий пост поделился госсекретарь Совбеза Андрей Равков.
Дмитриев также вновь озвучил информацию о том, что на территории Белоруссии находятся около 200 "боевиков", которых ищут.
В Белоруссии 29 июля задержали 33 россиян, которые якобы входят в ЧВК "Вагнера". Их подозревают в подготовке теракта. Российского посла в Минске вызвал МИД Белоруссии и потребовал объяснить, какая цель была у задержанных.
В Кремле уже отреагировали на эту ситуацию и заявили о том, что частные военные компании в России вне закона. Там также отметили, что не признают то, что среди задержанных есть украинцы, как сообщалось ранее.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
30 июля 2020, 11:05
"Это преступление?": Раскрыта цель "российских наёмников" в Минске
30 июля 2020, 00:05
Малайзийский "Боинг" могла сбить украинская "Печора" - эксперт
30 июля 2020, 09:05
"Пакостят всеми доступными способами": Вассерман назвал авторов провокации с "наёмниками" в Минске
30 июля 2020, 05:05
Белорусы подключат Украину к разбирательствам по задержанию иностранных бойцов
30 июля 2020, 01:05
"Кинжалами" и не только: В Минобороны рассказали, чем Россия ответит США на переброску военных
30 июля 2020, 01:05
Польша взбунтовалась против однополых ценностей Европы: "Варварство!"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2020, 00:05
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в крае
24 июля 2020, 03:05
Ни для кого не тайна: Иностранный профессор озвучил неприглядное прошлое Ходорковского
29 июля 2020, 06:05
Шахназаров матом ответил на политическую провокацию: "Я не сторонник крайних мер, но…"
25 июля 2020, 19:05
"Организовано на высшем уровне": Вскрыта ложь со "стихийным протестом" в Хабаровске
28 июля 2020, 00:05
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Дегтярёва
25 июля 2020, 07:30
Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду»
23 июля 2020, 21:05
"Обманул по-крупному": Как Путин обошёлся с бунтовщиком, рассказал Марат Баширов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.