Кандидат в президенты Украины рассказал об ответственных за обливание его зелёнкой

Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — партия мира и развития» Александр Вилкул рассказал о том, кто несёт ответственность за нападение на него в Бердянске, в ходе которого его облили зелёнкой.

Как он сообщил на своей странице в Facebook, на него напали активисты из движения «Донбасс».

«В Бердянске (Запорожская область) — «Донбасс». Так вот, я со 100%-ной уверенностью заявляю, что все управления СБУ по Украине получили команду через подконтрольных радикалов (а эти черти всегда подконтрольны СБУ, иначе бы они уже сидели) организовывать на меня нападения, желательно с травмами», — написал он.

Вилкул также добавил, что, несмотря на данное нападение, ему удалось провести встречу с избирателями.

Ранее стало известно, что Вилкула облили зелёнкой во время его визита в Бердянск.