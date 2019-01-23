Кандидат в президенты Украины предложил соперникам сдать анализы на наркотики

Лидер партии «Наши» и кандидат в президенты Украины Евгений Мураев предложил всем претендующим на пост главы государства сдать анализы на наркотики.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня добровольно и без принуждения сдал анализы в Киевской городской наркологической клинической больнице, так как считаю, что это должно быть нормой... Присоединяйтесь, дорогие коллеги», — отметил он.

Вместе с этим он добавил, что в Верховной раде уже лежит его законопроект, предусматривающий обязательную процедуру проверки на наркотическую и алкогольную зависимость человека, идущего на любую руководящую должность на Украине.

Ранее Мураев заявил, что для завершения вооружённого конфликта в Донбассе необходимо сменить существующую в стране «идеологию».