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Кандидат в президенты Украины предложил соперникам сдать анализы на наркотики

23 января 2019, 13:54  •  132 • Украина
Лидер партии «Наши» и кандидат в президенты Украины Евгений Мураев предложил всем претендующим на пост главы государства сдать анализы на наркотики.
 
@e.murayev Facebook
 

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня добровольно и без принуждения сдал анализы в Киевской городской наркологической клинической больнице, так как считаю, что это должно быть нормой... Присоединяйтесь, дорогие коллеги», — отметил он.

Вместе с этим он добавил, что в Верховной раде уже лежит его законопроект, предусматривающий обязательную процедуру проверки на наркотическую и алкогольную зависимость человека, идущего на любую руководящую должность на Украине.

Ранее Мураев заявил, что для завершения вооружённого конфликта в Донбассе необходимо сменить существующую в стране «идеологию».

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