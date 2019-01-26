Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев решил закрепить лидерство на «северном континенте»
Им бы помолчать: Москва ответила Берлину на слова о блокадниках
Находящуюся под стражей Савченко выдвинули кандидатом на пост президента Украины
Избирательная честность: Почему Англия отказалась возвращать Мадуро золото
Главная / В России

Кандидат в президенты Украины похвастался, как украл бесплатные шапки в Давосе

26 января 2019, 20:39  •  46 • В России

На Всемирный экономический форум в Давосе обычно приезжают самые сильные и умные мира сего в экономике. Обсуждают макроэкономические процессы, пути развития мировой экономики, способы предотвращения мировых экономических кризисов и пути борьбы с ними. Но вот спроси такого участника, чего он добился в Давосе, какого конкретного результата, будь он хоть трижды Нобелевским лауреатом, а ничего не сможет конкретно ответить. Обсуждали, мол, дискутировали, корреляцию считали или венчурность капитальных вложений в нанотехнологии оценивали. И все. Так это и бабушки на скамейке кобыляцию у Светки из пятого подъезда без ошибки оценивают. И про ту самую «тунанутехнологию» у Васьки с третьего этажа просветят. А вот конкретно – чего добился? Промолчит, и все тут.

Но так было до тех пор, пока в Давос не начала ездить украинская делегация. В которой даже засветились конкретные кандидаты в президенты. А один из них, кандидат в президенты Украины, экс-министр экологии Игорь Шевченко может похвастать теперь пятью импортными шапками, захваченными в Швейцарии. Никаких аналогий с Януковичем, господа-товарищи! Никакого криминала! Все гораздо проще. Лыжные вязаные шапочки синего цвета – бесплатный сувенир на форуме. Есть специальные автоматы, в которых их можно взять совершенно бесплатно. Хозяева-устроители справедливо и логично думали, что нормальному человеку больше одной такой шапочки не надо. Взял, натянул на голову и пошел по делам, чтобы голову не застудить. Логично? Вроде бы да.

Но тут на горизонте появился кандидат в президенты Украины.

Впрочем, лучше дать слово самому «герою». Благо он с гордостью и рассказал о своем поступке, и даже видео снял.

- Такую шапку можно взять бесплатно, но только одну. Я бы не был Шевченко, чтобы не прибегнул к «шапочным махинациям» ради друзей. Проснулся в 6 утра (не поленился ведь, чтобы запас был – прим. авт.) и пошел за шапками, но уже на этот час желающих стать счастливыми обладателями великолепной голубой (на самом деле она синяя, но Шевченко хочется, чтобы была голубой – прим. авт.) шапочки было достаточно много. Отстояв в очереди, я взял сразу 4 (четыре) шапки, больше совесть не позволила. Отошел 10 метров и понял, что мало взял). Вернулся взять еще, но не тут-то было, - описывает Шевченко. - Неизвестно откуда появился охранник и чуть меня не арестовал). Сказал, что я уже взял достаточно и должен уходить. А я бы не был украинцем, если бы не возразил ему и повернул ситуацию в свою пользу. В результате сложных дипломатических переговоров он «разрешил» мне взять еще одну шапку, но при условии, что он этого «не видит». Он демонстративно отвернулся, а я типа втихаря взял шапку. Вот так, на что только не пойдешь ради друзей!

Киев решил закрепить лидерство на «северном континенте»

Игорь Шевченко затаривается сувенирами.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пять! Пять шапок импортных! И все на халяву! Вот это результат! Ты посрамлен, Адам Смит, и не только ты, но и Маркс, и Кейнс, не говоря уже обо всех великих Нобелевских лауреатах, вместе взятых! А вам слабо!

Впрочем, только шапками забота о сувенирах для друзей не исчерпалась. Чуть позже Игорь Шевченко посетил приемы Йельского и Гарвардского университетов, где ему удалось украсть сразу аж 8 (восемь!) коробок брендированных символикой Йеля конфет М&М`s.

На следующее утро кандидат в президенты Украины, уступая просьбам друзей из Украины, стырил еще две синих шапки, доведя число своих трофеев до 15: семь шапок и 8 коробок конфет. Обо всем этом он совершенно открыто (в том числе, и как торговался с охранником, уговаривал его и т.д.) написал на своей странице в соцсети «Фейсбук», вызвав массу восторженных комментариев у своих подписчиков. После чего невольно возникает вопрос, на месте ли ложечки в отеле, и все ли осталось в том номере, в котором он жил. Поскольку страсть к сувенирам – жуткой силы разрушительная вещь у друзей Шевченко из Украины, если судить по комментариям его подписчиков.

Не знаю, как вам, а мне кажется, что экономическая программа этого кандидата в президенты Украины уже вполне понятна. Сначала все везде стырить, а потом все поделить между своими. Да и не шапками одними, как говорится, нужны еще и магнитофоны импортные. И куртки замшевые. И много чего еще.

И еще одно непонятно, это программа только для кандидата Шевченко и его друзей или для всей Украины? Потому что Давос – он маленький, и на всех точно не хватит. Даже при очень лояльной охране.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


46
Источник
Похожие новости
25 января 2019, 21:54
Медведеву сыграли хит Deep Purple на баяне
25 января 2019, 15:24
«Заявления ПАСЕ надо пропустить мимо ушей»: В Крыму прокомментировали требование освободить украинских моряков-провокаторов
26 января 2019, 14:09
"Это однозначно провокация": В Крыму приняли меморандум по инциденту с украинскими моряками
Загрузка...
25 января 2019, 21:54
Сенатор Людмила Бокова: Во Франции штрафы за фейки до 45 тысяч евро и уголовная ответственность
25 января 2019, 21:54
Миграционная служба сделает хорошо всем. А своим – еще лучше
25 января 2019, 18:39
Путин обсудил с Совбезом Курилы, Сирию и Венесуэлу
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
26 января 2019, 06:09
"Я не считаю ее журналисткой": Берёза решил оправдаться после скандальной в...
26 января 2019, 02:54
100 лет войны с Россией: раскрыты планы украинских военных
26 января 2019, 09:24
«Торговали - веселились, подсчитали – прослезились»: В сети комментируют раскрытые се...
26 января 2019, 09:24
Чуда не произошло: Беспрецедентная операция в Испании по спасению двухлетнего мальчик...
26 января 2019, 06:09
Российские системы слежения зафиксировали массовые передвижения военных спутников США
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2019, 02:09
"Жду ответа, как ваучер члена кабинета": Захарова задала Чубайсу неудобный вопрос
20 января 2019, 05:24
"Припечатала так припечатала": Соловьев восхищен Захаровой, осадившей Чубайса
22 января 2019, 20:55
Военкор Коц назвал ключевые слова Путина на встрече с Абэ по Курильским островам
26 января 2019, 09:24
Чуда не произошло: Беспрецедентная операция в Испании по спасению двухлетнего мальчика закончилась трагично
23 января 2019, 17:09
Как Путин дуплетом ударил по Прибалтике и США
24 января 2019, 02:54
Соцсети сообщили, кого Путин "признал бы" главами Британии и Украины
25 января 2019, 13:54
"Позорно низкий уровень": В Израиле узнали о "жалобах" российских военных из-за С-300
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.