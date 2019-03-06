Кандидат в президенты Украины от "Воинов АТО" Кривонос велел готовиться к войне с Россией

Вероятно, решил максимально громко заявить о себе один из кандидатов в главы украинского государства, с самого начала обойдённый излишним вниманием со стороны избирателей, Сергей Кривонос. Это выдвиженец от партии "Воины АТО", известной своими агрессивными настроениями. В эфире местного телеканала Кривонос на полном серьёзе призвал граждан Украины готовиться к войне с Россией.

По словам кандидата, главным противником Киева является именно Москва, которой нужно дать отпор всеми доступными способами. По словам Кривоноса, он составлял свою предвыборную программу, исходя именно из этого постулата. Как заявил потенциальный президент Украины, население пройдёт спецподготовку, обучится военному делу и пойдёт в атаку на Россию. Для этого Кривонос в числе прочего намерен разрешить украинцам вооружаться нарезным огнестрельным оружием. "Патриот" не постеснялся заявить, что грядущая война для России будет хуже чеченской.