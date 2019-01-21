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Кандидат в президенты Украины Ляшко пообещал вернуть сметную казнь
21 января 2019, 19:40 • 80 • Политика
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил о президентских амбициях и пообещал вернуть смертную казнь для коррупционеров, террористов и "врагов государства".
Скандально известный лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко выдвинул себя в кандидаты в президенты Украины. Одним из пунктов своей предвыборной программы он обещает вернуть на Украине смертную казнь.
Высшую меру наказания одиозный политик обещает применять к коррупционерам, террористам, а также за "государственную измену". Последний пункт особенно интересен, учитывая, что по нему на Украине арестовывают всех несогласных или критически относящихся к нынешним властям страны. В частности, по данной статье сидят главред "РИА Новости - Украина", а также "Герой Украины" Надежда Савченко.
Напомним, что глава "Радикальной партии" партии не раз оказывался в центре многочисленных скандалов, в том числе коррупционных. Не так давно он требовал вернуть Украине ядерное оружие и грозился въехать на Красную площадь на танке.
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