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Кандидат в президенты Франции выступил за отмену санкций против России

12 ноября 2021, 18:00  •  122 • Политика
Фото: Michael Weber / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
Политик убежден, что будущее ЕС зависит от союза с нашей страной
Претендент на высокий пост президента Франции Николя Дюпон-Эньян заявил, что французскому государству пора вести собственную политику на международной арене и в этом вопросе очень важно восстановить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Также Евросоюзу следует отказаться от санкционного давления на Россию.
Кандидат от партии "Вставай, Франция" подчеркнул, что налаживание тесных контактов с нашей страной станет очень выгодным шагом для Парижа. Более того, Николя считает антироссийские санкционные ограничения из-за воссоединения страны с Крымской республикой абсолютно несправедливыми. Он убежден, что французские власти слишком заигрались в "детские игры", которые некоторые западные политики с большим наслаждением устраивают вокруг России.
Прогрессивный французский политик справедливо считает, что развитие Евросоюза невозможно в условиях противостояния с такой мощной державой, как Российская Федерация. Дюпон-Эньян напомнил, что наша страна располагает огромными запасами сырья, а также обладает колоссальным весом в решении вопросов на Ближнем Востоке.
Кандидат на пост французского главнокомандующего отметил, что его родному государству пора стать более самостоятельным и прекратить плясать под дудку сомнительных центральных властей Евросоюза.
К слову, в Париже периодически звучит голос разума. Недавно видный французский политик Клеман Бон заявил, что обвинения Москвы в причастности к миграционному кризису выглядят весьма неубедительно.

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