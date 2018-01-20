Кандидат в президенты Финляндии: «Россия была вынуждена забрать Крым»

Пааво Вяюрюнен (Paavo Väyrynen), кандидат на пост президента Финляндии, в прошлом – министр иностранных дел, уверен, что российскую угрозу в его стране слишком преувеличивают. А что касается Крыма, то у России просто не было выбора, сказал Пааво Вяюрюнен в утренней передаче финского телеканала MTV.fi.

Кандидат в президенты напоминает о событиях четырёхлетней давности: «При поддержке США в Киеве произошёл государственный переворот, и законно избранному руководству Украины пришлось покинуть страну. Новое руководство запретило русский язык и начало движение в направлении НАТО. Русские десятилетиями говорили американцам, что если Украину будут пытаться вовлечь в НАТО, то им придётся захватить Крым».

Однако в СМИ этот вопрос рассматривался слишком односторонне, что и привело к трагедии на Украине, уверен Вяюрюнен. Он отметил, что бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер (Henry Kissinger) всегда считал, что Украина должна оставаться нейтральной страной, о чём сегодня в Америке забыли.

Политик вспоминает, что в 2014 году, когда началась гражданская война на Украине, он на своей странице в Facebook назвал это «внутренним делом Украины». Сейчас многое изменилось, и в это высказывание необходимо внести изменения. И сегодня он бы написал так: «Украина стала местом столкновения геополитических интересов России и западных стран. Своими действиями западные страны, несомненно, способствовали началу кризиса: стремление к расширению НАТО, программа Восточного партнёрства, переговоры о заключении соглашения об ассоциации с Украиной. Именно это и нарушило мир».

Пааво Вяюрюнен считает, Финляндия могла бы более активно помогать в решении украинского конфликта.

На посту президента страны он «предложил бы Украине помощь в изменении конституционного законодательства. Страна получила бы новую конституцию, и в Минских соглашениях наметилось бы движение вперёд».

Что касается «российской угрозы», то политик уверен в том, что «такой образ России создают сторонники вступления в НАТО». И в Финляндии слишком уж преувеличивают опасность со стороны России. Хотя на самом деле финнам следовало бы встать на сторону тех стран, которые требуют смягчить антироссийские санкции.

«В России есть огромные природные ресурсы, талантливое и хорошо образованное население. Теперь, когда западные страны ввели антироссийские санкции, страна начала более тесно сотрудничать с Китаем, который часто обгоняет западные страны в вопросах развития технологий», – цитирует политика MTV.fi.

По мнению Вяюрюнена, те, кто создаёт угрожающий образ России, добиваются вступления Финляндии в НАТО и превращение страны в федерацию. Хотя большинство финнов против федерализации страны. Политик не против того, чтобы Финляндия оставалась в составе ЕС, но отказ от евро и введение собственной валюты помогли бы справиться с экономическим кризисом. И в качестве аргумента он приводит пример Швеции: «В Финляндии экономический кризис продолжался десять лет, объём экономики сейчас меньше, чем десять лет назад. В Швеции (стране, где евро не используется), за тот же период экономика выросла на четверть».