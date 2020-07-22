Кандидат в президенты Белоруссии выступила за полный разрыв союзных отношений с Россией

Выступая со своей предвыборной речью, она заявила, что выступает за полный нейтралитет Белоруссии. При этом, по её словам, в первую очередь необходимо отказаться от ряда соглашений с Россией: например, денонсировать договор о создании Союзного государства, разорвать договор о коллективной безопасности, прекратить договора аренды для военных объектов России на территории Белоруссии.

"И вывод с нашей территории российских военнослужащих", - заявила Канопацкая.

В своём выступлении она также подчеркнула, что Белоруссия - это "неотъемлемая часть европейской цивилизации".

"Поэтому европейский путь нашей страны - это сознательное участие в европейских делах", - подчеркнула политик.