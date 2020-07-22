Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного проро...
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигарха...
Главная / Политика

Кандидат в президенты Белоруссии выступила за полный разрыв союзных отношений с Россией

22 июля 2020, 13:00  •  25 • Политика
Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая публично выступила за полный разрыв союзных отношений с Россией.
Выступая со своей предвыборной речью, она заявила, что выступает за полный нейтралитет Белоруссии. При этом, по её словам, в первую очередь необходимо отказаться от ряда соглашений с Россией: например, денонсировать договор о создании Союзного государства, разорвать договор о коллективной безопасности, прекратить договора аренды для военных объектов России на территории Белоруссии.
"И вывод с нашей территории российских военнослужащих", - заявила Канопацкая.
В своём выступлении она также подчеркнула, что Белоруссия - это "неотъемлемая часть европейской цивилизации".
"Поэтому европейский путь нашей страны - это сознательное участие в европейских делах", - подчеркнула политик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
22 июля 2020, 00:00
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы будут красные от нагаек"
22 июля 2020, 07:00
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
22 июля 2020, 00:00
До встречи Путина и Зеленского придётся выполнить ультиматум: "Политических ошибок не прощают"
22 июля 2020, 01:00
Что поменялось в национальном плане Путина: С уходом Медведева исчезла одна цель
22 июля 2020, 01:00
Тут же турки замаячат "ой, как интересно": Израильская альтернатива российскому газу обречена
22 июля 2020, 00:00
Политолог: адекватная часть властей Турции откажется брать Крым под контроль
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июля 2020, 00:00
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы буду...
22 июля 2020, 07:00
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
22 июля 2020, 00:00
До встречи Путина и Зеленского придётся выполнить ультиматум: "Политических ошиб...
22 июля 2020, 01:00
Что поменялось в национальном плане Путина: С уходом Медведева исчезла одна цель
22 июля 2020, 05:00
"Побочные эффекты были, но не смертельные": Русский врач подсказал, чем леч...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июля 2020, 15:00
Британцы пригрозили сжечь самолётам ВКС РФ всю электронику. Русские ответили: "Удачи, ребята!"
18 июля 2020, 15:00
Три предпосылки вхождения Донбасса в состав России
16 июля 2020, 19:00
Военные США понесли крупнейшую потерю. Западные СМИ признают
19 июля 2020, 13:00
Симоньян после резкого заявления о властях стали звонить "влиятельные армяне"
17 июля 2020, 19:00
"Пока-пока, Украина": Немцы заочно попрощались с Незалежной, увидев технику в Крыму
16 июля 2020, 15:00
Украина разрывает минские соглашения и выходит из договорённостей, согласованных Совбезом ООН
22 июля 2020, 00:00
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы будут красные от нагаек"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.