|
Кандидат в президенты Белоруссии выступила за полный разрыв союзных отношений с Россией
22 июля 2020, 13:00 • 25 • Политика
Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая публично выступила за полный разрыв союзных отношений с Россией.
Выступая со своей предвыборной речью, она заявила, что выступает за полный нейтралитет Белоруссии. При этом, по её словам, в первую очередь необходимо отказаться от ряда соглашений с Россией: например, денонсировать договор о создании Союзного государства, разорвать договор о коллективной безопасности, прекратить договора аренды для военных объектов России на территории Белоруссии.
"И вывод с нашей территории российских военнослужащих", - заявила Канопацкая.
В своём выступлении она также подчеркнула, что Белоруссия - это "неотъемлемая часть европейской цивилизации".
"Поэтому европейский путь нашей страны - это сознательное участие в европейских делах", - подчеркнула политик.
25
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июля 2020, 15:00
|
18 июля 2020, 15:00
|
16 июля 2020, 19:00
|
19 июля 2020, 13:00
|
17 июля 2020, 19:00
|
16 июля 2020, 15:00
|
22 июля 2020, 00:00