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Кандидат в президенты Белоруссии выступила против договора о Союзном государстве

14 июля 2020, 17:00  •  13 • Политика
Анна Канопацкая. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В республике нашелся лидер, готовый отстаивать ее суверенитет
Добиваться независимости Минска от Москвы пообещала кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая. По ее словам, она – единственная, кто не подвержен влиянию "российских кукловодов" и готова любой ценой отстаивать белорусский суверенитет.
"Я единственная, кто выступает за денонсацию договора о Союзном государстве с Россией", – заявила Канопацкая, отметив, что этот договор нарушает Конституции обеих стран.
Во вторник, 14 июля, ЦИК республики внес Канопацкую в официальный список участников в выборах. Перед процедурой регистрации экс-депутат сообщила, что в принципе готова объединить силы в предвыборной борьбе с кем-то из других кандидатов, передает "Интерфакс-Запад". Но назвать никого конкретного не смогла. Более того, заявила, что все остальные претенденты на пост президента управляются людьми, "которые сидят в Москве". На Канопацкую, по ее словам, тоже было оказано "прямое давление из Москвы", но она из тех, кто "не торгует суверенитетом".
По решению ЦИК республики, в выборах 9 августа 2020 г. могут участвовать 5 кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, лидер движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший парламентарий Анна Канопацкая, глава партии "Белорусская социал-демократическая громада" Сергей Черечень и Светлана Тихановская, которая пошла на выборы вместо мужа-активиста Сергея Тихановского, задержанного за несанкционированные акции в республике.
При этом главному сопернику Лукашенко Виктору Бабарико в регистрации ЦИК отказал, поскольку его подозревают в незаконной деятельности, а у оппозиционера Валерия Цепкало не хватило для регистрации подписей избирателей.

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