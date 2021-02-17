Кандидат в премьеры от социалистов: «Молдова может финансово рухнуть»

Майя Санду продолжает настаивать на своём кандидате, а Андрей Нэстасе предлагает в премьеры себя

Президент Молдавии Майя Санду продолжает настаивать на своей кандидатуре премьер-министра – Натальи Гаврилицы, называя это единственным верным решением для страны. Иначе, по её словам, невозможно будет найти выход из того политического тупика, в котором в очередной раз оказалась страна.

«Я поступила правильно. Когда сообщила об этом, объяснила причины. Если кто-то их забыл, предлагаю пересмотреть пресс-конференцию»,

– уверена Майя Санду.

Однако бывший соратник нынешнего президента по политическому блоку ACUM Андрей Нэстасе уверен – Санду ошибается, лучшей кандидатурой на пост главы правительства является он – лидер партии «Платформа DA». Ведь его партия уже давно сформировала правительственную команду в ожидании того момента, когда Нэстасе станет премьер-министром. Его правительство, уверен экс-глава МВД, будет настоящим антикризисным правительством.

«Платформа DA» считает, что нельзя оставить страну на коалицию ПСРМ – «Шор», лучше вместе с президентом страны, с проевропейскими партиями в парламенте создать антикризисное правительство, которое решит насущные проблемы граждан и заложит основу для свободных выборов»,

– заявил Андрей Нэстасе в эфире телеканала Jurnal TV.

Он возмущён тем, что Майя Санду игнорирует его предложения занять место главы правительства, хотя он предлагал не только свою кандидатуру и готовый кабинет министров, но и вновь создать политический блок ACUM. Однако его инициативы не были услышаны президентом. В связи с чем он предложил всем проевропейским партиям «надавить на действующего президента», чтобы она наконец-то предложила реального кандидата в премьер-министры.

А кандидат на пост главы правительства от ПСРМ Марианна Дурлештяну выступила во вторник с обращением к президенту Молдовы, в котором объяснила, что приняла предложение социалистов на фоне политического, пандемического и экономического кризиса в стране.

«Предупреждаю, что госбюджет будет устойчивым до июня 2021 года, а дефицит бюджета будет не 14 миллиардов леев, а двукратным – то есть страна может финансово рухнуть. Я считаю, что должна быть разработана дорожная карта досрочных парламентских выборов, с чётким указанием того, когда они состоятся, и как будет управляться страна в этот период»,

– написала экс-глава Минфина на своей странице в социальной сети Facebook.

По её словам, деньги на проведение досрочных парламентских выборов ещё необходимо найти, иначе во втором полугодии экономика страны рухнет.

Марианна Дурлештяну предложила президенту начать диалог со всеми фракциями, а политиков попросила не издеваться над страной.