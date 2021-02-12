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Кандидат в премьеры от Санду против кандидата от Додона

12 февраля 2021, 02:15  •  77 • Украина
В парламенте Молдовы сформирована коалиция большинства, которая и выдвинула своего кандидата на пост премьер-министра
В четверг, 11 февраля, состоялось заседание парламента Молдовы, на котором кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица презентовала состав и программу нового правительства. Парламент единогласно отклонил кандидатуру Гаврилицы и её правительство – ни один депутат не проголосовал «за».
Пока кандидат на пост главы правительства выступала и рассказывала о своей программе, депутаты ПСРМ объявили, что у них есть свой кандидат в премьер-министры – экс-глава Минфина Марианна Дурлештяну. Одновременно предложил свою кандидатуру на пост премьера и лидер партии «Платформа DA» и бывший соратник действующего президента Андрей Нэстасе.
Игорь Додон провёл брифинг в то время, пока шло выступление Натальи Гаврилицы в парламенте. По его словам, всё происходящее можно назвать «позором, спровоцированным безответственными лицами из администрации президента», которые «играют в политику».
«Майя Санду сейчас дрожит в своём кабинете в администрации президента, опасаясь, что мы утвердим предложенный ею состав правительства. Мы не можем поддержать её правительство. Но наша цель – не конфликтовать с Майей Санду, от чего пострадают граждане, наша цель – защищать граждан. Учитывая критическую ситуацию, к которой подталкивают страну Санду и PAS, мы приняли решение предложить серьёзную кандидатуру премьера»,
– заявил экс-президент.
По его мнению, Майя Санду просто не знает, что ей делать на посту президента страны, поэтому и стремится «ввергнуть страну в хаос, чтобы никто не заметил её некомпетентности».
Однако президент не стала комментировать выдвижение кандидата на пост премьера от коалиции большинства, к созданию которой призвал Додон.
«Президентура не станет комментировать предложение ПСРМ об альтернативном выдвиженце в премьеры до тех пор, пока в парламенте присутствует один кандидат»,
– ответила Майя Санду.
К вечеру четверга председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ сообщил о том, что в парламенте сформировано парламентское большинство в количестве 54 человек. В парламентскую коалицию вошли 37 депутатов фракции ПСРМ, 14 депутатов партии «Шор» и 3 независимых депутата.
Официальный документ о создании парламентской коалиции большинства направлен президенту Молдовы.
Теперь, после того, как в парламенте существует коалиция большинства, президент ограничена в своих действиях – она просто обязана (по закону) выдвигать кандидата, предложенного большинством. Если она вдруг нарушить закон, главу государства могут отстранить от выполнения обязанностей президента и объявить импичмент.
Однако вечером Майя Санду вновь выдвинула кандидатуру Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра. Объяснив это просто – она не верит, что коалиция большинства была сформирована добровольно, Санду уверена в том, что депутатов насильно заставили это сделать.
«В этом контексте я решила назначить премьер-министром госпожу Наталью Гаврилицу»,
– заявила президент.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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