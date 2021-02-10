Кандидат в премьеры Молдавии представила свою программу

Три парламентские фракции уже объявили о том, что не поддержат кандидатуру премьер-министра

Кандидат на пост премьер-министра Молдавии Наталья Гаврилица заявила о завершении формирования правительства, а также предоставила парламенту программу его деятельности. Теперь в парламенте решат, когда она сможет выступить перед депутатами со своей программой, произойти это должно на текущей неделе.

Название программы «Хорошая Молдавия» перекликается с предвыборным лозунгом Майи Санду «Хорошие люди – Хорошая Молдавия».

В программе представлен антикризисный пакет, предполагающий вывод страны из кризиса, повышение пенсий на 15% и снижение НДС для HoReCa до 5% за два года. Здесь следует напомнить, что не так давно именно министр финансов Наталья Гаврилица увеличила НДС для HoReCa с 10% до 20%.

В программе названы и приоритеты работы правительства – здравоохранение, поддержка бизнеса, повышение благосостояния граждан Молдовы.

Кроме того, в начале документа указано, что действующий парламент является нелегитимным и в стране необходимо провести досрочные выборы.

«У этого парламента нет поддержки населения, он нелегитимен и не способен управлять страной, поэтому досрочные парламентские выборы – единственный способ очистить законодательный орган от депутатов, забывших об обещаниях, данных гражданам»,

– говорится в первой главе программы правительства.

Тем временем в парламенте фракции партии PAS, «Платформа DA» и ПСРМ уже заявили, что не поддержат правительство Натальи Гаврилицы.

По мнению политического аналитика Иона Тэбырце, в стране создалась парадоксальная ситуация, когда правительство откажется поддержать та политическая сила, которая его выдвигала. Он так же считает , что и другие фракции не примут ни кандидатуру Натальи Гаврилицы, ни сформированное ею правительство. Однако не исключает такого поворота событий, когда появится новая кандидатура премьера, выдвинутая парламентским большинством, а не президентом.

Такой вариант не исключает и политолог Корнелиу Чуря.

«Претенденты в министры и госпожа Гаврилица уверены, что вся команда будет представлена и во второй раз. Мы не можем исключить формирование большинства, которое навяжет госпоже Санду определённого кандидата. Эта процедура допускается Конституцией»,

– предполагает политолог.

Если кандидат будет выдвинут парламентским большинством, которым может выступить союз социалистов и Партии Шора, президент будет обязана принять этого кандидата, уверен аналитик Анатол Цэрану.