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Кандидат в премьеры Молдавии представила свою программу

10 февраля 2021, 00:45  •  74 • Украина
Три парламентские фракции уже объявили о том, что не поддержат кандидатуру премьер-министра
Кандидат на пост премьер-министра Молдавии Наталья Гаврилица заявила о завершении формирования правительства, а также предоставила парламенту программу его деятельности. Теперь в парламенте решат, когда она сможет выступить перед депутатами со своей программой, произойти это должно на текущей неделе.
Название программы «Хорошая Молдавия» перекликается с предвыборным лозунгом Майи Санду «Хорошие люди – Хорошая Молдавия».
В программе представлен антикризисный пакет, предполагающий вывод страны из кризиса, повышение пенсий на 15% и снижение НДС для HoReCa до 5% за два года. Здесь следует напомнить, что не так давно именно министр финансов Наталья Гаврилица увеличила НДС для HoReCa с 10% до 20%.
В программе названы и приоритеты работы правительства – здравоохранение, поддержка бизнеса, повышение благосостояния граждан Молдовы.
Кроме того, в начале документа указано, что действующий парламент является нелегитимным и в стране необходимо провести досрочные выборы.
«У этого парламента нет поддержки населения, он нелегитимен и не способен управлять страной, поэтому досрочные парламентские выборы – единственный способ очистить законодательный орган от депутатов, забывших об обещаниях, данных гражданам»,
– говорится в первой главе программы правительства.
Тем временем в парламенте фракции партии PAS, «Платформа DA» и ПСРМ уже заявили, что не поддержат правительство Натальи Гаврилицы.
По мнению политического аналитика Иона Тэбырце, в стране создалась парадоксальная ситуация, когда правительство откажется поддержать та политическая сила, которая его выдвигала. Он так же считает, что и другие фракции не примут ни кандидатуру Натальи Гаврилицы, ни сформированное ею правительство. Однако не исключает такого поворота событий, когда появится новая кандидатура премьера, выдвинутая парламентским большинством, а не президентом.
Такой вариант не исключает и политолог Корнелиу Чуря.
«Претенденты в министры и госпожа Гаврилица уверены, что вся команда будет представлена и во второй раз. Мы не можем исключить формирование большинства, которое навяжет госпоже Санду определённого кандидата. Эта процедура допускается Конституцией»,
– предполагает политолог.
Если кандидат будет выдвинут парламентским большинством, которым может выступить союз социалистов и Партии Шора, президент будет обязана принять этого кандидата, уверен аналитик Анатол Цэрану.
Соб. корр. ФСК
На фото. Кандидат в премьер-министры Молдавии Наталья Гаврилица

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