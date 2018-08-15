Кандидат в мэры Собянин: программа благоустройства Москвы доказала свою эффективность

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Реализуемая в городе масштабная программа по благоустройству, несмотря на критику, доказала свою эффективность и оказалась востребована среди москвичей, сказал кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин в среду на встрече с экспертным сообществом в своем избирательном штабе.

"Москва пережила благоустройство и доказала востребованность этих работ. По прошествии нескольких лет у нас есть определенный консенсус в обществе, что эти работы необходимы, нужны, востребованы, и, кроме исторического центра города, необходимо продолжать эти работы и на территории спальных районов", - сказал Собянин.

Он опроверг бытующее в обществе мнение о том, что программа по благоустройству началась именно с исторического центра. "Мы начинали работы по благоустройству не в центре города, как это принято говорить: первый двор благоустраивали в северном округе столицы, начали заниматься дворами, благоустроили 20 тыс. дворов. Затем мы приступили к реконструкции и благоустройству парков и скверов - благоустроили порядка 500 из них. Реконструировали Каширское, Варшавское, Ленинградское шоссе, Проспект мира, уже потом перешли к историческим улицам", - пояснил кандидат.

Вместе с тем, по его словам, именно реконструкция исторического центра вызвала наибольший интерес в обществе и имела "резонансное значение".

"Работа эта была небезобидная и даже конфликтная, не столько с москвичами, сколько с владельцами ларьков и рынков, рекламы, которой были завешаны дома, проводов, которые висели над головой, автомобилистами. Каждый шаг означал конфликт с той или иной отраслью, группой бизнесменов", - отметил Собянин.

Встреча с экспертным сообществом стала четвертой в рамках цикла круглых столов, которые проводит кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин с целью формирования своей предвыборной программы. Предыдущие три встречи были посвящены развитию сферы здравоохранения столицы, благоустройству каждого района города и экологии.