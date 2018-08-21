Кандидат в мэры подал жалобу на телеканал «Москва-24»

Кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов подал жалобу в Мосгоризбирком на действия телеканала «Москва-24».

Автор:

Афанасьев Андрей

Политик заявляет, что вместо его предвыборного видео в эфир вышел ролик, агитирующий голосовать за действующего мэра Сергея Собянина.

Свиридов заявил Царьграду, что намерен разобраться в том, что стало причиной данного нарушения, за которое, по его мнению, СМИ должно понести наказание в соответствии с законом: