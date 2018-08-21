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Кандидат в мэры подал жалобу на телеканал «Москва-24»
21 августа 2018, 23:39 • 49 • Политика
Кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов подал жалобу в Мосгоризбирком на действия телеканала «Москва-24».
Автор:
Афанасьев Андрей
Политик заявляет, что вместо его предвыборного видео в эфир вышел ролик, агитирующий голосовать за действующего мэра Сергея Собянина.
Свиридов заявил Царьграду, что намерен разобраться в том, что стало причиной данного нарушения, за которое, по его мнению, СМИ должно понести наказание в соответствии с законом:
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