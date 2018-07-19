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Кандидат в мэры Москвы Свиридов зарегистрировал шесть доверенных лиц

19 июля 2018, 17:24  •  21 • Политика

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов от Партии "Справедливая Россия" зарегистрировал шесть доверенных лиц. Соответствующее решение приняли члены Мосгоризбиркома в четверг.

"Предлагается принять решение зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы Ильи Свиридова в количестве шести человек. Документы проверены, все они соответствуют требованию закона", - сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

Члены столичного избиркома единогласно поддержали представленное решение.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования. 

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