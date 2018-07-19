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Кандидат в мэры Москвы Свиридов зарегистрировал шесть доверенных лиц
19 июля 2018, 17:24 • 21 • Политика
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов от Партии "Справедливая Россия" зарегистрировал шесть доверенных лиц. Соответствующее решение приняли члены Мосгоризбиркома в четверг.
"Предлагается принять решение зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы Ильи Свиридова в количестве шести человек. Документы проверены, все они соответствуют требованию закона", - сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.
Члены столичного избиркома единогласно поддержали представленное решение.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.
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