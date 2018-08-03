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Кандидат в мэры Москвы от СР инициирует пенсионный референдум вслед за КПРФ

03 августа 2018, 01:54  •  29 • Политика

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России", глава муниципального округа "Таганский" Илья Свиридов инициирует проведение референдума против повышения пенсионного возраста по вопросу, схожему с формулировкой КПРФ.

"Пенсионная реформа - главная угроза будущему России, оставаться в стороне от этой темы я не могу. Поэтому я принял решение создать инициативную группу по проведению общероссийского референдума по вопросу пенсионной реформы", - сообщил Свиридов на своей странице в Facebook в четверг.

Он уточнил, что "в ближайшее время будут выполнены все необходимые по закону процедуры для регистрации инициативной группы и проверки вопроса референдума ЦИКом".

Свиридов проинформировал, что он предлагает вынести на референдум вопрос в следующей формулировке: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".

Собрание состоится 3 августа в гостинице "Измайлово".

Ранее об уведомлении о собрании инициативной группы с таким вопросом референдума в то же время в той же гостинице "Измайлово" сообщали в Мосгоризбиркоме.

Предложение КПРФ

КПРФ ранее провела в Москве собрание инициативной подгруппы по проведению всероссийского референдума против повышения пенсионного возраста. Коммунисты предложили вынести на референдум вопрос "Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?". ЦИК счел, что формулировка вопроса допускает множественное толкование и может ввести граждан в заблуждение, а Мосгоризбирком отказал в регистрации подгруппы на основании этого заключения.

При этом, как сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, 27 июля в комиссию поступило уведомление о проведении 3 августа собрания новой инициативной подгруппы.

КПРФ после консультации с председателем ЦИК Эллой Памфиловой переформулировала вопрос референдума и подала в Мосгоризбирком уведомление о новом собрании инициативной подгруппы 7 августа.

При этом две параллельные инициативы референдума по одному и тому же вопросу не могут быть разрешены избиркомом одного региона. Согласно федеральному конституционному закону "О референдуме РФ", после регистрации региональной подгруппы "иная региональная подгруппа, утвердившая на своем собрании такую же по смыслу или содержанию формулировку вопроса (вопросов) референдума, не может быть зарегистрирована этой же комиссией до окончания процедур по реализации инициативы проведения референдума по данному вопросу".

Правила организации референдума

Для организации всероссийского референдума требуется провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек в более чем половине субъектов РФ (то есть минимум в 43). Избирком, в который поступило первое ходатайство о регистрации подгруппы, направляет в ЦИК формулировку предлагаемого вопроса для проверки на соответствие требованиям закона. ЦИК утверждает заключение о том, соответствует ли закону вопрос референдума, на основании этого региональный избирком регистрирует инициативную подгруппу или отказывает ей в регистрации.

После успешной регистрации подгрупп в 43 регионах проводится собрание их уполномоченных, затем в ЦИК подается ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. В случае положительного решения в течение 45 дней инициативной группе необходимо собрать не менее 2 млн подписей, причем на один регион может приходиться не более 50 тыс. автографов.

Всенародный референдум не проводился в России с 1993 года.

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