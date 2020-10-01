Кандидат в мэры Киева Притула обокрал общество слепых

Тернопольский шоумен, кандидат от партии «Голос» в мэры Киева Сергей Притула обокрал слепых. Как сообщил ТГ-канал «Сплетница», еще 15 июля Сергей Притула опубликовал на платформе для сбора пожертвований Patreon видео, в котором сообщил о выделении первого транша на ремонт помещений УТОС (Украинское общество слепых) в сумме 8 тысяч долларов. Эти деньги он собрал с меценатов и бизнесменов.По словам представителей товарищества незрячих кандидат обещал отремонтировать душевые, санузлы и жилые помещения. В итоге, нанятая кандидатом бригада демонтировала сантехнику, ободрала стены, потолки и… на этом все. Если до «ремонта» Притулы помещения находились в плохом состоянии, то теперь просто непригодны для использования.Однако, это не помешало шоумену пиариться на канале 1+1, на всю страну рассказывая о своем благородстве и зарабатывая предвыборные баллы. Результатом меценатства Притулы стал тот факт, что УТОС залезло в долги, чтобы доделать начатый ремонт. Вместо обещанного новоселья — разбитое помещение и остановленная работа единственной в стране редакции, которая выпускает книги и журналы для незрячих.При этом кандидат от сорос-партии анонсировал скорое завершение ремонтных работ и обещал устроить новоселье «с тортиком и шампанским». «Сотрудники предприятия просто плачут от того, что оказались в такой безвыходной ситуации. Я минимум 3 раза видел горькие слезы сотрудницы УТОС Валентины. Она показала переписку с шоуменом-«благодетелем» в вайбере. Писала Притуле обо всех проблемах, но он фактически «отморозился». Обещал приехать в понедельник 28 сентября, прислал голосовое сообщение, но так и не приехал», — рассказал блогер Ярослав Бондаренко. Он также заявил, что из 8000 долларов пожертвований половину Притула фактически присвоил. Ведь стоимость стоимость проведенных демонтажных работ и закупленных бригадой Притулы стройматериалов специалисты оценивают примерно в 4 тысячи долларов. «Никаких смет и отчетов никому не предоставили: ни руководителям предприятия, ни общественности. Куда тогда делся остаток денег непонятно… Одно дело предвыборная конкуренция, но это совсем другое дело, которое касается слепых людей и денег, которые собирает сам шоумен. Так что, Сергей перешел красную линию», — считают обманутые представители общества слепых.