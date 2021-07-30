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Кандидат в канцлеры Германии под угрозой: виновата Россия

30 июля 2021, 09:15  •  226 • Аналитика
© AFP 2021 / Stefanie Loos
Россия вновь грубо вмешивается в выборы по всему миру. Стоило президенту США Джозефу Байдену заявить на встрече со своими разведчиками о том, что наше государство уже участвует в предвыборной кампании 2022 года в США (само собой, никаких доказательств этого утверждения приложено не было), как буквально через несколько часов агентство Bloomberg выдало новую "сенсацию" — о том, что Москва активно выбирает германский бундестаг. Как будто статья была заготовлена заранее, а редакторы только и ждали сигнала из уст американского лидера.
Bloomberg безапелляционно утверждает, что Кремль накануне сентябрьских выборов в Германии уничтожает имидж сопредседателя партии "Зеленые" Анналены Бербок, которая является кандидатом в канцлеры от этой политической силы, идущей сейчас на втором месте в рейтингах. Статья снабжена "доказательствами", которыми обычно сопровождают все подобные обвинения против России, — ссылками на источники, достоверность которых нельзя проверить ввиду их анонимности. Например, некий "близкий к российскому правительству" человек заявил, что Москва будет делать все для того, чтобы заблокировать попытки Бербок стать канцлером. А теперь пойди узнай, что этот "близкий" имел в виду и существует ли он вообще в природе.
Если же брать не обезличенные заявления о "вмешательстве России", то следует ссылка лишь на заявления руководителей самой партии "Зеленые", которые предупредили германские правоохранительные службы об "увеличении кибератак с задействованием узнаваемой российской тактики". Под этим любые западные статьи о "российских хакерах" подразумевают банальную технологию фишинга — вида интернет-мошенничества, появившегося еще до того, как интернет добрался до России, и широко используемого всеми хакерами мира. Причем даже сами "зеленые" признают, выдвигая эти обвинения, что у них "нет доказательств того, что в это вовлечен Кремль". Но кого в наше время останавливает такая мелочь, если надо обвинить Москву?
Далее следует констатация общеизвестного факта: против Бербок развернута широкая кампания критики, которая становится все более интенсивной по мере приближения к выборам. Как будто в этом есть что-то удивительное для любой избирательной баталии. Именно грязной кампанией, сопровождающейся широким распространением дезинформации против лидера "зеленых", Bloomberg и объясняет резкое падение популярности Бербок и ее партии в течение последних нескольких месяцев. Самое время свалить вину на злокозненных русских.
Еще в апреле-мае сего года "зеленые" практически по всем опросам выходили на первое место, оттеснив на второе извечного лидера последних десятилетий — блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС. Но со второй половины мая рейтинги политсилы Бербок стали стремительно проваливаться. Согласно некоторым свежим опросам, отрыв христианских демократов от "зеленых" уже превысил десять процентов, а в спину последним дышат социал-демократы. Это притом что на майском пике своей популярности партия Бербок вдвое превышала рейтинги СДП.
Авторы Bloomberg не сомневаются, что причина такого резкого падения заключается в кампании дискредитации и дезинформации, ведомой из Кремля. Мол, Бербок является жестким критиком России и противницей "Северного потока — 2", а потому Москва костьми ложится, чтобы и близко не подпустить ее к креслу канцлера.
Предводительница "зеленых" действительно столкнулась с массой обвинений, широко разгоняемых в соцсетях. Львиная доля из них вполне легко опровергаема и выглядит нелепо. К примеру, фото обнаженной девушки кто-то выдал за фото юной Бербок, снабдив его подписью: "Просто очень нужны были деньги". Элементарный поиск изображений приводил к оригиналу, оказавшемуся снимком из эротической фотосессии некой модели по имени Мартина, отдаленно схожей с политиком.
Обычной частью этой кампании стали приписываемые Бербок смехотворные заявления — о запрете барбекю, об оправдании насильников-мигрантов, о разоружении полиции и такт далее... Верхом же креативности черных пиарщиков стало сравнение ее платья с абажуром. Ну а кто может распространять такие фейки? Согласно версии Bloomberg, только Кремль и связанные с ним липовые аккаунты в соцсетях. Больше ведь некому.
Вот что авторы этой "сенсации" упустили, так это наличие точно такой же кампании фейков против оппонентов Бербок. О том, как проходит дискредитация несистемной "Альтернативы для Германии", даже говорить не приходится. Ее пытаются уничтожить методично, и это делается на уровне мейнстримных СМИ, которые любой фейк в отношении данной партии весело называют "пранком", не усматривая в этом ничего страшного.
Однако с подобной кампанией столкнулся и лидер ХДС Армин Лашет, потенциальный сменщик Ангелы Меркель на посту канцлера после выборов. В Сети активно распространяются либо ложные, либо вырванные из контекста его слова. Оппоненты разгоняли слух о том, что интервью, которое в период наводнения Лашет давал под проливным дождем в плаще и сапогах, было смонтировано, а сам он стоял в студии перед зеленым экраном, что также было фейком. Его фото без маски использовали для обвинений в нарушении карантинных ограничений, но на деле оказалось, что фотография была сделана давно, еще до введения ограничительных правил. Кстати, абсолютно тот же прием был использован и против Бербок. И кто, по логике Bloomberg, разгоняет все эти фейки? Если агентство запросто обвиняет русских в дискредитации "зеленых", то, наверное, стоит ожидать от него статьи о том, что за аналогичной кампанией против лидера ХДС стоит Америка или Сорос? Но мы же понимаем, что услышим в ответ привычную фразу: "Это другое".
При этом всем понятно, что за падением рейтингов "зеленых" стоят не глупые цитаты или смонтированное фото абажура. Например, обвинения в том, что Бербок, мягко говоря, приукрасила свою биографию в различных резюме, оказались правдой. А в откровенном плагиате ее обвинил известный австрийский специалист в области защиты авторского права Штефан Вебер. Причем Бербок умудрилась скопировать даже работы второго сопредседателя "зеленых" Роберта Хабека. Не Россия же стоит за австрийцем, и уж точно не Кремль писал сомнительные книги за немецких политиков.
При этом авторы Bloomberg, признавая эти факты, все равно видят причину падения рейтингов не в них, а в неких "русских агентах", которые мастерски продвигают обвинения в сетях. То есть не Бербок виновата в плагиате, а Россия, которая якобы разгоняет эти факты в интернете.
При этом ни одно западное СМИ не обратило внимания на очевидное вмешательство иностранной державы в германские выборы. Причем на стороне именно "зеленых". Речь идет о настоящем предвыборном туре, который с помпой устроили для Хабека власти Украины в мае, на пике популярности экологической партии. Попытка раскрутить организацию в немецком медиапространстве за счет этого тура очевидна. Как и очевидным фактом вмешательства в выборы является неуклюжий ультиматум Владимира Зеленского лидерам предвыборной гонки в Германии по поводу их "украинской политики". На минутку представим, что писали бы всякие "блумберги", если бы президент России выдвинул подобные требования в адрес кандидатов на пост канцлера. Но Киеву можно.
Причем вояж Хабека по Украине принес прямо обратные результаты по сравнению с теми, на которые рассчитывали "зеленские" и "зеленые". Скандальные заявления коллеги Бербок о необходимости поставлять оружие украинской армии вызвали крайне негативную реакцию внутри его собственной партии, чьей базовой идеологией всю жизнь являлись пацифизм и разоружение. Может быть, вовсе не случайно, что Хабек начинал визит на Украину в качестве сопредседателя партии, лидировавшей в рейтингах, а по возвращении домой обнаружил ее уже на втором месте. Конечно, нельзя сказать, что только его скандальные заявления привели к последующему обвалу популярности "зеленых", но определенно они повлияли на это, вызвав разочарование базового электората. Надеемся, никто не хочет обвинить Россию в организации визита Хабека на Украину и в том, что предложение вооружить ту он произносил под дулом кремлевского нагана? Хотя не надо удивляться, если ближе к выборам додумаются обвинить нас и в этом. Западные СМИ уже не раз доказывали, что они и не на такое способны.
Можно было бы посмеяться над очередной антироссийской "сенсацией", лишенной каких бы то ни было доказательств. Но мы же знаем, как это работает: содержание статьи забудется, а заголовок отложится в памяти. И СМИ будут ссылаться на смехотворный фейк о "российском вмешательстве в германские выборы" как на доказанный факт, который опять ляжет в основу требования новых санкций против России. А в ответ на просьбы привести реальные доказательства нас будут отсылать к подобным статьям. Уже не раз проходили.

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