В воскресенье Санду приняла участие во втором туре президентских выборов. Отвечая на вопросы журналистов, она кратко описала свою программу, сделав акцент на стабильности.

Я проголосовала за Молдову, которой мы все будем гордиться. Я проголосовала за Молдову, в которой все люди будут смотреть с уверенностью в завтрашний день и будут жить счастливо рядом со своими семьями, - приводит слова политика РИА "Новости".

Соперник Санду Игорь Додон также принял участие в голосовании. Он заявил, что голосовал за независимость Молдавии и государственность. Вероятнее всего, это намёк на сохранение собственного государственного курса, независимого от политики ЕС.

Ранее сообщалось, что фонд Сороса финансирует СМИ, которые открыто поддерживают Майю Санду, поскольку лидер партии "Действие и солидарность" выступает за поворот в сторону Запада.

По словам экспертов, предлагаемый Санду вариант может дорого обойтись Молдавии. Не исключено, что в этом случае страна повторит судьбу Украины, которая после евроинтеграции потеряла связи с российским рынком, что стало сильнейшим ударом по национальной экономике.