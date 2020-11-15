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Кандидат Сороса описала идеальную Молдавию, проголосовав во втором туре выборов
15 ноября 2020, 18:00 • 168 • Политика
Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду, которую называют ставленником Сороса, описала идеальное состояние республики, проголосовав во втором туре выборов.
В воскресенье Санду приняла участие во втором туре президентских выборов. Отвечая на вопросы журналистов, она кратко описала свою программу, сделав акцент на стабильности.
Соперник Санду Игорь Додон также принял участие в голосовании. Он заявил, что голосовал за независимость Молдавии и государственность. Вероятнее всего, это намёк на сохранение собственного государственного курса, независимого от политики ЕС.
Ранее сообщалось, что фонд Сороса финансирует СМИ, которые открыто поддерживают Майю Санду, поскольку лидер партии "Действие и солидарность" выступает за поворот в сторону Запада.
По словам экспертов, предлагаемый Санду вариант может дорого обойтись Молдавии. Не исключено, что в этом случае страна повторит судьбу Украины, которая после евроинтеграции потеряла связи с российским рынком, что стало сильнейшим ударом по национальной экономике.
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