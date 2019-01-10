Кандидат с русскими корнями может возглавить турецкий город-курорт

Местные выборы в Турции должны пройти 31 марта. В этот день будут избираться мэры городов, руководители муниципальных образований и региональные депутаты. На пост мэра города Аланья решила баллотироваться гражданка Турции русского происхождения Анастасия Петрова-Четинкайя.

Как сообщил её пресс-секретарь Фикри Беркер Пакна, это пока единственный случай, когда за пост главы города будет бороться кандидат с русскими корнями. Избирательная кампания Петровой-Четинкайя будет проходить под лозунгом "Перемены в тебе".

Анастасия - уроженка Мурманска, ей 35 лет. В России она окончила Мурманский госуниверситет, затем - университет в Осло. Владеет пятью языками. В Аланье Петрова-Четинкайя проживает девятый год. Она занимается бизнесом в области графического дизайна, владеет компанией ProMedya Agency.

Об этом сообщает "РИА Новости"