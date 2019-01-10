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Кандидат с русскими корнями может возглавить турецкий город-курорт
10 января 2019, 02:54 • 42 • В мире
Кандидатом в мэры турецкого курортного города Аланья впервые в истории выдвигается гражданка Турции с русскими корнями - Анастасия Петрова-Четинкайя.
Местные выборы в Турции должны пройти 31 марта. В этот день будут избираться мэры городов, руководители муниципальных образований и региональные депутаты. На пост мэра города Аланья решила баллотироваться гражданка Турции русского происхождения Анастасия Петрова-Четинкайя.
Как сообщил её пресс-секретарь Фикри Беркер Пакна, это пока единственный случай, когда за пост главы города будет бороться кандидат с русскими корнями. Избирательная кампания Петровой-Четинкайя будет проходить под лозунгом "Перемены в тебе".
Анастасия - уроженка Мурманска, ей 35 лет. В России она окончила Мурманский госуниверситет, затем - университет в Осло. Владеет пятью языками. В Аланье Петрова-Четинкайя проживает девятый год. Она занимается бизнесом в области графического дизайна, владеет компанией ProMedya Agency.
Об этом сообщает "РИА Новости"
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