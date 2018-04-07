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Кандидат против всех: сможет ли блок националистов и либералов помешать победе партии Орбана на выборах в Венгрии

07 апреля 2018, 11:09  •  57 • В мире
В воскресенье, 8 апреля, в Венгрии пройдут парламентские выборы. От исхода голосования будет зависеть, какая политическая сила сформирует правительство центральноевропейской страны. Против действующего премьер-министра Виктора Орбана сплотились все оппозиционные силы: от леволибералов до ультранационалистов. Сам Орбан заявляет, что главную скрипку в попытках свергнуть его играет миллиардер Джордж Сорос. Чем закончится противостояние — выяснял RT.
 
Gettyimages.ru © Adam Berry
 

Шансы на победу

8 апреля Венгрия выбирает новый парламент. За 199 мест в главном законодательном органе страны — Национальном собрании — борются представители самых разных политических сил — от пародийной Партии двухвостой собаки, обещающей всем бесплатное пиво и два заката в день, до экологов и националистов.

Однако наибольшие шансы на победу, согласно опросам общественного мнения, имеет правящая партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. За них готовы проголосовать от 40% до 51% избирателей.

Ближайший конкурент — ультраправая партия «Йоббик», которой социологи дают от 15% до 35%. Эту партию поддерживает личный враг и бывший соратник Виктора Орбана — медиамагнат Лайош Симичка.

Следом идут социал-демократы из Венгерской социалистической партии. Но по опросам они набирают лишь 15%. «Политика может быть другой» может рассчитывать на 7% голосов. Ещё одна партия, которая способна преодолеть пятипроцентный барьер, — леволиберальная «Демократическая коалиция» экс-премьер-министра Ференца Дьюрчаня. Её готовы поддержать 6% граждан страны. 

Поскольку Венгрия — парламентская республика, для неё выборы в законодательное собрание означают определение того, кто будет править страной ближайшие 4 года.

«Пока всё говорит о том, что Орбан одержит уверенную победу. Вопрос в том, сумеет ли он снова добиться конституционного большинства или это большинство будет простым», — отметил в интервью RT старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв.

  • Митинг сторонников Виктора Орбана в Будапеште
  • Reuters
  • © Laszlo Balogh

Как подчёркивают эксперты, венгерский премьер пользуется популярностью в стране.

По словам ведущего научного сотрудника Института славяноведения РАН Александра Стыкалина, позиции «Фидес» достаточно прочны, на сегодня нет политической силы, которая выступала бы как серьёзная альтернатива и имела такую же поддержку. 

«Орбану удалось во внешней политике позиционировать себя как человека, который руководствуется в первую очередь национальными интересами страны», — утверждает политолог в беседе с RT.

В частности, широкую общественную поддержку получил отказ Венгрии принять мигрантов из стран Ближнего Востока в 2015 году.

«Если Орбан не получит 2/3 депутатских мест, ему будет несколько труднее управлять. Реальная же проблема возникнет, если он победит с незначительным отрывом от остальных партий, — заявил в интервью RT венгерский политолог и публицист Иштван Ловаш. — Ведь правительству нужно будет не только противостоять внутренней оппозиции, но и всему западному миру, включая ЕС, Париж, Берлин и сеть Сороса».

Синтез противоположностей

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Предвыборная кампания в Венгрии отличалась значительным драматизмом. Со стороны оппозиции в отношении правительства Орбана звучали обвинения в коррупции и изоляции страны. Именно так зелёные, либералы и даже примкнувшие к ним националисты окрестили решения Орбана вступить в конфронтацию с ЕС по поводу квот на мигрантов и проводить политику сближения с Китаем и Россией.

Венгрия, хотя и не отказывается от антироссийских санкций Евросоюза, открыто их критикует и продолжает активное сотрудничество с Россией. В частности это касается энергетического сектора: РФ строит в Венгрии АЭС «Пакш».

«Все оппозиционные партии являются верными сторонницами официальной политики ЕС и США в отношении России, — подчёркивает Ловаш. — «Фидес» же стремится к хорошим отношениям со всеми странами, включая Россию и Китай».

Эксперт отмечает, что «Йоббик», объединившись с либералами, перестал открыто выступать за снятие антироссийских санкций, а либералы, в свою очередь, покончили с обвинениями националистов в антисемитизме.

И хотя внутренние противоречия остаются, объединение оппозиционеров против Орбана уже принесло первый плод — в феврале 2018 года в венгерском городе Ходмезёвашархей, который всегда считался оплотом партии Орбана, победил единый кандидат от оппозиционных сил — левых и правых.

В свою очередь, «Фидес» распространил по всей стране предвыборные плакаты с изображением миллиардера Джорджа Сороса и лидеров оппозиционных партий. Все они, включая националистов, выступают против антисоросовской кампании, развёрнутой действующим премьер-министром.

Сам Орбан уверен, что Сорос намерен поменять власть в Венгрии, и неоднократно обвинял бизнесмена в попытке устроить государственный переворот.

  • Сторонники партии «Йоббик» во время митинга в Будапеште
  • Reuters
  • © Bernadett Szabo
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«В Венгрии есть примерно 2 тыс. проплаченных лиц, которые во время предвыборной кампании работают на свержение правительства и на создание нового, настроенного на поддержку иммигрантов кабинета министров, который будет приемлем для Джорджа Сороса», — подчеркнул в очередной раз Орбан, выступая на венгерском радио накануне выборов.

Иностранное вмешательство

В декабре 2017 года Виктор Орбан обвинил американского миллиардера родом из Венгрии в попытках вмешаться в парламентские выборы.

В том же месяце Министерство иностранных дел страны заявило о вмешательстве в избирательный процесс со стороны Госдепа США. Причиной послужило заявление американского дипломатического ведомства о выделении $700 тыс. на проекты по доступу венгерских граждан к «объективной информации о состоянии дел внутри Венгрии и за рубежом».

В сентябре 2017 года правительство Венгрии заявило о политическом вмешательстве со стороны Европарламента, после того как группа депутатов европейского совещательного органа решила расследовать использование венграми европейских фондов. Весьма активно действия властей Венгрии критиковали высшие должностные лица ЕС, Германии и Франции, включая президента Эммануэля Макрона.

В марте 2018 года израильское издание Jerusalem Post сообщило, что руководитель одного из ответвлений фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса Балаж Денеш под запись сообщил о попытках организации давить на Венгрию через немецкие политические и деловые круги.

«Внешний фактор, безусловно, играет роль, Орбан не устраивает в полной мере Евросоюз и совсем не устраивает Сороса, — подчеркнул Трухачёв. — У Сороса большой интерес к Центральной Европе. Орбан, рассорившись с Евросоюзом, стал всё больше поглядывать в сторону России, Турции, Китая, что не нравится ЕС и ещё больше — глобалистским элитам Запада, поэтому с их стороны идёт неприкрытая поддержка всей возможной оппозиции».

Возможные изменения

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По мнению экспертов, после вероятной победы «Фидес» и Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии эта центральноевропейская страна вряд ли изменит своему внешнеполитическому курсу на укрепление суверенитета.

Среди новых приоритетов венгерского Министерства иностранных дел сейчас — формирование союза противников иммиграционной политики ЕС с правительством Австрии и новым правительством Италии, где на недавних парламентских выборах победили евроскептики. Об этом сообщил в марте 2018 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Я не вижу, в чём эта внешняя политика могла бы измениться», — считает Вадим Трухачёв. По его словам, не стоит ожидать, что Венгрия будет более активно выступать против антироссийских санкций, вопрос их снятия зависит от более крупных держав — в первую очередь Германии.

«Впрочем, некоторые изменения я ожидаю на украинском направлении. Венгрия и так ведёт себя достаточно жёстко в отношении того, что происходит в Закарпатье, а будет себя вести ещё жестче, вплоть до холодной войны между двумя странами», — подчеркнул эксперт.

По мнению Иштвана Ловеша, после 8 апреля 2018 года внешнее давление на Венгрию может увеличиться. Причина — перемены в администрации Трампа.

«Давление со стороны Вашингтона будет гораздо сильнее после назначения на высшие должности фанатичных неоконсерваторов, одержимых противников России и Китая», — уверен эксперт.

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