Кандидат от «огня и ярости»: может ли Трамп претендовать на Нобелевскую премию за «примирение Cеверной и Южной Кореи»

Дональда Трампа предлагают выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Автор инициативы, республиканец Линдси Грэм, считает, что глава Белого дома будет достоин столь высокой награды, если ему удастся урегулировать ситуацию на Корейском полуострове. Конфронтация между Северной и Южной Кореей в последнее время ослабла — 27 апреля лидеры двух стран договорились объявить об окончании войны, формально продолжающейся с 1953 года. Однако эксперты не склонны рассматривать потепление между Пхеньяном и Сеулом как достижение Трампа, который ещё недавно угрожал КНДР «огнём и яростью». О нобелевских перспективах американского президента — в материале RT.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News заявил, что президент США Дональд Трамп внёс ощутимый вклад в урегулирование корейского кризиса. Если глава Белого дома закрепит свой «успех», то имеет смысл выдвинуть его кандидатуру на соискание Нобелевской премии мира, считает сенатор.

«Дональд Трамп убедил КНДР и Китай, что он серьёзно настроен на изменение ситуации. Мы ещё не достигли этого (кардинальной перемены. — RT), но если это произойдёт, то президент Трамп заслуживает Нобелевской премии мира», — сказал Грэм.

Таким образом, к заслугам президента США сенатор отнёс угрозы применить военную силу. По словам Грэма, Трамп поставил перед Северной Кореей выбор: стать «нормальной страной» и начать ядерное разоружение или быть разгромленной американскими войсками. И Грэм убеждён, что именно после этого Ким Чен Ын изменил свою политику по отношению к Сеулу.

Cенатор Линдси Грэм

globallookpress.com

© Miguel Juarez Lugo

Корейская оттепель

Напомним, 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Руководители двух республик договорились о взаимных визитах и начале переговоров с целью подписания полноценного мирного договора.

В ходе межкорейского саммита была принята декларация, в которой провозглашается курс на недопущение перестрелок и боестолкновений. Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын отметили необходимость превращения демилитаризированной зоны, которая разделяет две республики, в благоприятную для мирной жизни территорию.

По сообщению северокорейского агентства ЦТАК, в декларации прописано, что одной из целей сближения Севера и Юга является «полная денуклеаризация Корейского полуострова путём избавления от ядерного оружия». Также СМИ сообщили о том, что Пхеньян закрыл ядерный подземный ядерный полигон.

Ранее власти КНДР объявили о приостановлении испытаний ракетно-ядерного оружия. Эксперты полагают, что Ким Чен Ын может пойти на ряд существенных уступок в вопросе ядерной программы, но в условиях жёсткого санкционного режима и сохраняющейся угрозы со стороны США, не согласится ликвидировать ядерное оружие.

Предполагается, что на сегодняшний день Северная Корея обладает возможностью нанести удар межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) по территории Соединённых Штатов. В Пхеньяне рассматривают ядерный арсенал как основу суверенитета страны.

Пуск баллистической ракеты КНДР, 2017 год

AFP

© KCNA VIA KNS

Политика нагнетания

Политический кризис на Корейском полуострове начался в конце 1940-х годов и перерос в полномасштабную войну в 1950 году. США приняли активное участие в конфликте на стороне Юга, перебросив в зону боевых действий сотни тысяч военнослужащих. Поддержку Северу оказывали Москва и Пекин.

27 июля 1953 года в Пханмунджоме между двумя враждующими сторонами было заключено соглашение о прекращении огня. По разным данным, потери Севера и Юга составили от 3 до 5,7 млн человек. США потеряли 54,2 тыс. военнослужащих.

После войны Вашингтон взял курс на военное укрепление союзников — Южной Кореи и Японии — и создании в регионе крупных военных баз. В настоящее время общая численность американской группировки в северо-восточной Азии составляет около 80 тыс. человек. США имеют возможность применить против противника силы флота, авиации и морскую пехоту.

Серьёзное обострение в отношениях Пхеньяна и Вашингтона произошло во второй половине 2016 года из-за интенсивных испытаний северокорейцами МБР и ядерных боезарядов. Дональд Трамп до прихода в Белый дом обещал «поладить» с Ким Чен Ыном путём переговоров с глазу на глаз.

Однако в 2017 году президент США неоднократно угрожал нанести удар по КНДР. В ответ Пхеньян распространял через ЦТАК сообщения о готовности «пресекать в корне угрозу и шантаж ядерной войны со стороны США». Северная Корея отказывалась садиться за стол переговоров «до тех пор, пока не будет положен конец американской враждебной политике».

В начале 2018 года в преддверии межкорейского саммита риторика со стороны Пхеньяна и Вашингтона заметно смягчилась. В зарубежных СМИ появилась информация о том, что Белый дом прорабатывает возможность встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа в конце мая 2018 года.

Сам президент США доволен своей политикой в отношении корейского кризиса. 27 апреля он написал в Twitter, что война непременно закончится и корейский народ «должен гордиться» происходящими сейчас событиями.

Однако экспертов насторожило, что должность посла Соединённых Штатов в Южной Корее с подачи Трампа может занять командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Гарри Харрис, который известен своей непримиримой позицией по отношению к Китаю и КНДР.

Корабли американского и южнокорейского флота у Корейского полуострова

Reuters

«Не внёс никакого вклада»

В беседе с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв заявил, что межкорейский саммит является в первую очередь заслугой властей обеих республик. По его мнению, вклад Трампа состоялся только в том, что он не препятствовал этому важному историческому событию.

«На мой взгляд, рано делать выводы об успехе в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Конечно, саммит — это положительное событие, но стоит подождать итогов переговоров. Сама встреча — достижение Сеула и Пхеньяна. Роль США заключалась лишь в том, что они просто не мешали. Реально Трамп пока не внёс никакого вклада», — сказал Рогулёв.

По словам эксперта, Вашингтон в отношениях с КНДР всегда действовал с позиции силы. Сейчас Белый дом и часть американской элиты уверены в том, что курс политического давления и военных угроз принёс свои плоды. Рогулёв считает, что временный отказ от агрессивной риторики в Вашингтоне трактуют как уступки в процессе мирного урегулирования.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в комментарии RT заявил, что с 1950 года США «только накручивали эскалацию и напряжённость». Создание подобных «стрессовых ситуаций» — отличительная черта американской внешней политики.

«В политике Трампа ярко проявляется традиционное стремление США спровоцировать напряжённость, а потом, слегка ослабив хватку, объявить о вкладе в урегулирование проблемы. И за это, по мнению сенатора Грэма, Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Сегодня хватает более достойных кандидатур», — пояснил Кошкин.

Эксперт полагает, что Нобелевскому комитету необходимо разработать более чёткие критерии по выдвижению кандидатов из числа политических деятелей. Кошкин назвал «неадекватным» решение о присуждении в 2009 году премии мира президенту США Бараку Обаме «за выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами».

«Подобный инцидент не должен повториться. Очень обтекаемые формулировки позволяют наградить премией мира практически любого. Это поразительно, ведь все понимают, что развязывание войн и нагнетание ситуации приводит к увеличению военного бюджета США и росту экспорта американского оружия. За какие заслуги тогда давать президентам этой страны премию мира», — подчеркнул Кошкин.