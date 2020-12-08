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Кандидат от «Объединённой платформы» стал мэром Кривого Рога, разгромив во втором туре «слугу народа»

08 декабря 2020, 15:05  •  62 • Украина
А помните, как Андрей Ермак заверял, что в Кривом Роге его «слуги», пролетевшие фактически повсеместно на местных выборах, непременно возьмут реванш? Мол, и с Ринатом Ахметовым обо всём договорились, и «оппозиционеров» под лавку загнали, уж теперь – наша победа! А оно вона как повернулось – победу отпраздновал Виктор Медведчук, продвинувший в градоначальники Константина Павлова. Это не просто пощёчина Зеленскому, это ещё и свидетельство о полной профнепригодности его «великого визиря» Ермака.
Но, прежде всего, результат выборов в Кривом Роге – наглядное подтверждение медицинского факта, что любой политический альянс с олигархом Ринатом Ахметовым обречён на провал. Считается почему-то, что Ахметов уверенно «держит» украинский юго-восток – на самом же деле, это совсем не так. Местные избиратели не то, что не считаются с Ахметовым – его тихо ненавидят, и демонстрируют это при каждом удобном случае. Таким образом, демонстрация Ахметова в качестве ситуативного союзника в Кривом Роге Зеленскому вышла боком. Не помогли ни деньги миллиардера, ни его связи, ни, тем более, его мнимая «популярность» у избирателей. Победа оппозиционера Павлова всё расставила на места.
Если отбросить проценты подсчёта, ситуация представляется нагляднее – Павлов победил на 289 избирательных участках из 294. Соответственно, «слуга народа» одержал верх лишь на пяти избирательных участках. И это – при явке, когда на участки пришёл лишь один избиратель из трёх. Выходит, Зеленский не контролирует избирательные комиссии на местах от слова совсем. А это – просто плевок в его сторону. Кстати, явка по всей Украине на местных выборах не превышала 36 процентов – две трети украинцев, похоже, решили вовсе не участвовать в выборах своей собственной власти. Однажды эти две трети «рванут», иначе и быть не может. А пока под Зеленским закладывается бомба замедленного действия. Причём даже в его родовой вотчине. Такого в украинской истории не было ни разу, чтобы, скажем, Порошенко не побеждал в своей Виннице, а Янукович – на Донбассе.
Очень метко высказался о прошедшей кампании киевский политолог Руслан Бортник: результат второго тура в Кривом Роге – не только звонкая оплеуха президенту, но ещё и предвестник серьёзного изменения политических раскладов. «Апогей народной поддержки «слугами» Зеленского пройден. Бренд начинает деградировать. Исход выборов повлияет на перспективы власти Зеленского и, в конечном итоге, существенно её ослабит». Добавим – а Медведчука, несомненно, усилит.

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