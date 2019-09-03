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Кандидат от КПРФ отказался от поддержки Навального на выборах в Мосгордуму

03 сентября 2019, 22:39  •  90 • Политика

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Действующий депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Губенко заявил, что не нуждается в поддержке сторонников блогера Алексея Навального на предстоящих 8 сентября выборах в столичный парламент.

Ранее Навальный в рамках проекта так называемого умного голосования призвал избирателей поддержать на выборах в Мосгордуму ряд кандидатов. Среди них был назван и Губенко, баллотирующийся по 37-му избирательному округу (включает районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского).

"Я не нуждаюсь в поддержке тех, кто разрушает нашу государственность и старается нажить политический капитал на том, что создано силами всего народа", - заявил Губенко во вторник журналистам, отвечая на вопрос, как он относится к включению своей кандидатуры в "список Навального".

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября, по 45 одномандатным округам. Зарегистрировано 230 кандидатов, в том числе 169 кандидатов от партий и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, включая 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45, от "Справедливой России" - 40. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

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