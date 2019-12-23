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Кандидат от «Единой России» Лемин станет новым мэром Абакана

23 декабря 2019, 15:24  •  58 • Политика
Кандидат от «Единой России» Алексей Лемин побеждает на выборах главы Абакана, набрав 87% голосов по результатам обработки 100% протоколов, сообщила «РИА Новости» председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Маргарита Лавриненко.
За место мэра в городе боролись четыре кандидата. Единоросс Лемин, занимающий должность заместителя главы Абакана по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства, житель Красноярского края Михаил Молчанов, работающий заместителем директора по экономическим вопросам у индивидуального предпринимателя (ЛДПР). Кроме того, на должность мэра претендовали два самовыдвиженца — директор ООО «Терра» Иван Аксенов и замдиректора ООО «Управление механизации 19» Василий Мельцер.
«Получены и обработаны данные со всех 74 избирательных участков. Согласно обработанным данным, победу одержал Алексей Лемин. За него отдали голоса 87,16%, за Михаила Молчанова — 5,08%, за Ивана Аксенова — 3,03% и Мельцер — 2,63%. На всех 74 участках лидировал Лемин», — сказала Лавриненко.
В воскресенье, 22 декабря, жители Абакана выбирали нового мэра столицы Хакасии вместо погибшего осенью в ДТП Николая Булакина. Авария произошла в районе города Минусинска в Красноярском крае. Автомобиль мэра вылетел с трассы, в результате чего он получил серьезные травмы и скончался на месте.
Булакин возглавил администрацию Абакана в 1995 году, после чего пять раз переизбирался на эту должность.

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