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Кандидат на пост премьера Молдовы обещает локдаун и денег

25 марта 2021, 02:35  •  42 • Украина
В прошлом Гросу вместе с Санду «оптимизировал» образование
Кандидат на пост премьер-министра Молдавии Игорь Гросу, выдвинутый президентом страны вопреки воле парламентского большинства, опубликовал в среду, 24 марта, свою программу под названием «Здоровая Молдова» («Moldova Sănătoasă»). В документе представлены меры по борьбе с кризисом в здравоохранении и экономике, с коррупцией, а также план организации досрочных выборов.
Правительство Гросу, если оно будет утверждено, намерено срочно ввести в стране чрезвычайное положение на тридцать дней, это минимальный срок. При этом обещается поддержка бизнесу и увеличение социальной помощи всем нуждающимся. Всего на реализацию антикризисных мер правительству необходимо 11 млрд леев, или 5% ВВП.
Содержатся в программе и обещания увеличить пенсию сразу на 15%, увеличить помощь семьям с детьми, безработным, а НДС для ресторанов, кафе и отелей снизить до 5%.
Обещает новое правительство и бороться с коррупцией, для этого нужно будет реформировать Антикоррупционную прокуратуру, внести ряд поправок в Конституцию для того, чтобы можно было конфисковывать имущество, заработанное с помощью коррупционных схем, а затем приступить к реформированию всей налоговой системы.
Предусмотрены в программе и досрочные парламентские выборы, для их проведения планируется организовать ещё больше избирательных участков за рубежом, что вполне объяснимо – партии Майи Санду необходима победа и на парламентских выборах.
Ну и, конечно же, обещание «проводить в жизнь шаги по европейской интеграции».
«Мы несём ответственность перед гражданами Молдовы. Наша команда обещает принимать ответственные решения, чтобы справиться с экономическим и санитарным кризисом, очистить госструктуры от коррупции и организовать досрочные выборы»,
– пообещал Игорь Гросу.
Что касается состава Кабинета министров, то он практически полностью повторяет состав правительства кандидата в премьер-министры Натальи Гаврилицы, отвергнутый парламентом.
Первым раскритиковал состав нового правительства мэр города Бельцы и глава «Нашей партии» Ренато Усатый, отметив, что не знает, то ли плакать, то ли смеяться.
«Большинство из тех, кто включён в список этого правительства, ничего в своей жизни не построили. Там всё хорошо с теорией, но хуже обстоят дела с практикой»,
– уверен Усатый.
Гросу известне пока лишь тем, что закрывал школы, увольнял учителей и запретил пенсионерам работать в сфере образования, пишет интернет-издание Actualitati.Md.
Напомним, что Игорь Гросу занимал пост заместителя министра образования, а министром образования была Майя Санду. Это они вдвоём закрыли практически все сельские школы Молдавии, «оптимизировав» систему образования, после чего молдавские сёла стали умирать.
Всего было ликвидировано 111 дошкольных и школьных учреждений, 19 профессиональных школ и 5 колледжей, 213 школ реорганизованы, при этом несколько тысяч педагогов потеряли работу. Для маленькой Молдовы это был ощутимый удар.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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