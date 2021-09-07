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Кандидат на пост Меркель предложила убрать ядерное оружие США из Германии и Европы
07 сентября 2021, 08:25 • 243 • Политика
Одна из кандидатов на пост канцлера Германии Анналена Бербок считает, что ФРГ должна стать частью разоружения и предложила убрать ядерное оружие США, как из Германии, так и из Европы.
По мнению кандидата на пост канцлера Германии (напомним, сейчас его занимает Ангела Меркель) Анналены Бербок, сейчас у ФРГ есть "окно возможностей", которым Берлину необходимо воспользоваться.
Речь идёт о ядерном разоружении. И не только России и США, но и всей Европы, и Германии в том числе. Бербок настаивает на том, что ФРГ должна стать частью этого разоружения.
Кандидат на пост Меркель предложила в эфире телеканала ARD убрать американское ядерное оружие и из Германии, и из Европы.
Напомним, на территории Германии всё ещё имеется американское ядерное оружие. Оно размещается здесь в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников.
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