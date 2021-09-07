Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
Главная / Политика

Кандидат на пост Меркель предложила убрать ядерное оружие США из Германии и Европы

07 сентября 2021, 08:25  •  243 • Политика
Одна из кандидатов на пост канцлера Германии Анналена Бербок считает, что ФРГ должна стать частью разоружения и предложила убрать ядерное оружие США, как из Германии, так и из Европы.
По мнению кандидата на пост канцлера Германии (напомним, сейчас его занимает Ангела Меркель) Анналены Бербок, сейчас у ФРГ есть "окно возможностей", которым Берлину необходимо воспользоваться.
Речь идёт о ядерном разоружении. И не только России и США, но и всей Европы, и Германии в том числе. Бербок настаивает на том, что ФРГ должна стать частью этого разоружения.
Кандидат на пост Меркель предложила в эфире телеканала ARD убрать американское ядерное оружие и из Германии, и из Европы.
Напомним, на территории Германии всё ещё имеется американское ядерное оружие. Оно размещается здесь в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





243
Источник
Похожие новости
07 сентября 2021, 06:35
США подали России долларовый сигнал
07 сентября 2021, 04:46
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать"
07 сентября 2021, 01:05
Украинскому советнику посоветовали пожить с "образованными" талибами*
07 сентября 2021, 02:55
Кедми указал, как России предупредить провокации у себя "под боком"
07 сентября 2021, 01:05
Экономист назвал ошибку Зеленского на переговорах с Байденом: "Так не выходят на внешнюю арену"
07 сентября 2021, 01:05
Русских в посольстве США переманивали на свою сторону. Захарова указала на "интересный нюанс"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiahao
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
06 сентября 2021, 08:35
Супердержава мирного атома решила: ей нужна Россия
01 сентября 2021, 15:50
Почему Байден отказал Зеленскому: Эксперт назвал три причины
05 сентября 2021, 09:40
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
02 сентября 2021, 04:40
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зеленского"
04 сентября 2021, 11:40
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.