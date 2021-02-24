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Кандидат на пост главы ЦРУ сделал предупреждение: "Недооценивать Россию - ошибка"

24 февраля 2021, 23:25  •  12 • Политика
Кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бёрнс сделал предупреждение американским политикам: "Недооценивать Россию - ошибка". Об этом он заявил, выступая на слушаниях в Сенате.
По словам Бёрнса, к России можно относиться как угодно, но недооценивать её возможностей нельзя.
Что я усвоил, так это то, что всегда будет ошибкой недооценивать Россию. Она как минимум может быть деструктивной под руководством Путина - как укрепляющаяся держава, вроде Китая, - отметил чиновник.
Он также призвал США объединить свои силы с западными партнёрами, чтобы вместе противостоять Москве. Бёрнс считает, что в этом случае России будет труднее противостоять давлению.
Напомним, что США считают Россию своими главным противником наряду с Китаем. Аналогичную политику проводит НАТО, которое обвиняет Москву и Пекин в отказе разделять "западные ценности". Российская сторона, в свою очередь, объясняет воинственную риторику Запада стремлением решить внутренние проблемы. Для американцев это попытка переложить ответственность за свои неудачи на внешнего врага. Для НАТО - оправдать неоправданно раздутый военный бюджет.

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