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Кандидат на пост главы ЦРУ сделал предупреждение: "Недооценивать Россию - ошибка"
24 февраля 2021, 23:25 • 12 • Политика
Кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бёрнс сделал предупреждение американским политикам: "Недооценивать Россию - ошибка". Об этом он заявил, выступая на слушаниях в Сенате.
По словам Бёрнса, к России можно относиться как угодно, но недооценивать её возможностей нельзя.
Он также призвал США объединить свои силы с западными партнёрами, чтобы вместе противостоять Москве. Бёрнс считает, что в этом случае России будет труднее противостоять давлению.
Напомним, что США считают Россию своими главным противником наряду с Китаем. Аналогичную политику проводит НАТО, которое обвиняет Москву и Пекин в отказе разделять "западные ценности". Российская сторона, в свою очередь, объясняет воинственную риторику Запада стремлением решить внутренние проблемы. Для американцев это попытка переложить ответственность за свои неудачи на внешнего врага. Для НАТО - оправдать неоправданно раздутый военный бюджет.
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