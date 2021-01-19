Кандидат на пост главы нацразведки США обвинила Россию в расколе американцев

Аврил Хэйнс. Фото: Joe Raedle - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Член команды Байдена заявила, что Москва причастна к "экстремизму", происходящему в Штатах

Представитель команды избранного президента США Джо Байдена Аврил Хингс, которая является номинантом на пост главы национальной американской разведки, заявила, что Кремль использует многочисленные способы для продвижения внутриамериканского экстремизма и усугубления раскола среди населения страны.

Политик сообщила, что "сама видела", как российская сторона использовала различные методы, нацеленные на усиление раскола для "продвижения экстремизма в каком-то смысле".

Тем не менее, американский политик решила не уточнять информацию о конкретных действиях России, передает РИА Новости.

Несмотря на сделанное заявление, Хингс объявила, что намерена исключить политику из деятельности Нацразведки.

"Чтобы защитить целостность нашего разведывательного сообщества, мы должны настаивать на том, что в разведке политике попросту не может быть места. Никогда", – приводит Politico заявление американской госслужащей.



По информации издания, при назначении на должность Хингс станет первой женщиной в Соединенных Штатах, получившей пост главы разведки.

В западных средствах массовой информации успели распространиться слухи о том, что ноутбук спикера американского парламента Нэнси Пелоси якобы выкрали для передачи российской разведке. Один из свидетелей заявил, что незнакомая женщина схватила в кабине некий предмет, похожий на компьютер.