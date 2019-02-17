Кандидат на пост главы ЕК предложил создать ПРО с участием Украины

Кандидат на пост главы Европейской комиссии от Европейской народной партии Манфред Вебер предложил создать европейскую систему ПРО с участием Украины.

«Сейчас перед нами перспектива окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Если бы мы с французской и немецкой сторон предложили бы друзьям в Польше, Латвии и на Украине тоже, только представьте, мы могли бы вместе создать противоракетную оборону для ЕС», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, данный проект мог бы стать «первым шагом к настоящему европейскому оборонному союзу» и это могло бы вновь «воссоединить Европу».

В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, как важно Европе создать «общеевропейскую армию». Данную идею поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.