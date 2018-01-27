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Канделаки рассказала о новых унижениях российских спортсменов чиновниками МОК
27 января 2018, 23:39 • 324 • Политика
Российских спортсменов предостерегли от демонстрации символики РФ на Играх-2018.
Известная телеведущая Тина Канделаки прокомментировала новое унижение, которое Международный олимпийский комитет придумал для российских спортсменов. Речь идёт о заявлении чиновников МОК о том, что российским атлетам будет позволено иметь флаг России только у себя в спальне.
Канделаки отмечает, что пока не прекратится истерика и не начнётся нормальный диалог, унижения спортсменов из России на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане продолжатся. Сейчас ситуация уже дошла до абсурда.
Напомним, что МОК выпустил так называемые 7 заповедей поведения Российских спортсменов на Олимпиаде-2018. В них прописано, что даже во время тренировок атлетам запрещено использовать флаг и символику России. Кроме того, спортсменам и тренерам запрещено участвовать в любой публичной активности, связанной с российской символикой. Единственным местом, где можно использовать флаг России, называется спальня атлета.
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