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Канделаки поставила на место телеведущего за слова о "двойном стыде" за Россию перед Грузией
08 мая 2021, 18:20 • 115 • Политика
Звезду утомили российские интеллигенты, кричащие об обиженном Тбилиси
Тина Канделаки не согласилась с мнением известного ведущего программ о путешествиях Михаила Кожухова. Последний сравнил поведение Москвы в отношении Тбилиси с хулиганским.
Кожухов написал в "Инстаграм", что испытывает двойной стыд, находясь в этой стране. Одна из причин этого – гостеприимство легких и веселых грузин, за которое невозможно будет когда-либо расплатиться.
Как заявил телеведущий, ему также неприятно из-за того, что Россия ведет себя, "как дворовая шпана" с Грузией.
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