Канделаки намекнула, кто может встретить Саакашвили в Грузии: "Места для всех может не хватить"

Саакашвили купил билет из Киева в Тбилиси. "Надеюсь, в делегации встречающих будут те, кого Саакашвили ограбил, посадил в тюрьму и пытал. Правда, места для всех желающих может и не хватить", - прокомментировала Тина Канделаки.

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по возвращению на родину в день выборов. Ранее политик опубликовал фото билета на самолёт из Киева в Тбилиси на дату 2 октября. В этот день в Грузии должны пройти выборы в местные органы власти.

Канделаки отметила, что это уже не первый раз, когда Саакашвили грозится вернуться в Грузию. В преддверии прошлых выборов он также заявлял, что приедет из Украины, но обещание так и не выполнил. В этот раз он для убедительности опубликовал скриншот авиабилета.

Надеюсь, в делегации встречающих будут те, кого Саакашвили ограбил, посадил в тюрьму и пытал. Правда, места для всех желающих может и не хватить,

- написала Тина Канделаки в своём Telegram-канале.

Напомним, что на родине экс-президента Грузии разыскивают за целый ряд коррупционных преступлений. Кроме того, он был лишён грузинского гражданства, так как получил украинский паспорт и был назначен на государственную должность на Украине.