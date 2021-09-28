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Канделаки намекнула, кто может встретить Саакашвили в Грузии: "Места для всех может не хватить"

28 сентября 2021, 16:50  •  74 • Политика
Саакашвили купил билет из Киева в Тбилиси. "Надеюсь, в делегации встречающих будут те, кого Саакашвили ограбил, посадил в тюрьму и пытал. Правда, места для всех желающих может и не хватить", - прокомментировала Тина Канделаки.
Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по возвращению на родину в день выборов. Ранее политик опубликовал фото билета на самолёт из Киева в Тбилиси на дату 2 октября. В этот день в Грузии должны пройти выборы в местные органы власти.
Канделаки отметила, что это уже не первый раз, когда Саакашвили грозится вернуться в Грузию. В преддверии прошлых выборов он также заявлял, что приедет из Украины, но обещание так и не выполнил. В этот раз он для убедительности опубликовал скриншот авиабилета.
Надеюсь, в делегации встречающих будут те, кого Саакашвили ограбил, посадил в тюрьму и пытал. Правда, места для всех желающих может и не хватить,
- написала Тина Канделаки в своём Telegram-канале.
Напомним, что на родине экс-президента Грузии разыскивают за целый ряд коррупционных преступлений. Кроме того, он был лишён грузинского гражданства, так как получил украинский паспорт и был назначен на государственную должность на Украине.

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