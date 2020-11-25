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Канделаки и Шнуров разругались из-за одного вопроса: Журналистка заявила о цензуре
25 ноября 2020, 02:35 • 62 • Политика
Канделаки назвала цензурой выписанный ей Шнуровым штраф за интервью. "Я считаю, что это классический пример цензуры. Да, меня оштрафовали и могут штрафовать и дальше, потому что я категорически против того, что мне указывают, какие вопросы задавать", - сказала она.
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки заявила о цензуре в ответ на штраф, выписанный ей генеральным продюсером телеканала RTVI Сергеем Шнуровым. Поводом для штрафа стал незаданный вопрос о покушении на журналиста Олега Кашина во время интервью с секретарём генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.
По мнению Канделаки, никто не вправе указывать журналисту, какие вопросы задавать в интервью. Он сам должен принимать решения о том, что спрашивать у собеседника, а что нет.
При этом она признала, что работая на определённой площадке, необходимо соблюдать её правила, и если выписывают штраф, то оплачивать его. Канделаки подчеркнула, что готова платить за свои убеждения.
В свою очередь Шнуров заявил "Дождю", что штраф выписан за незаданный вопрос, который был в брифинге. Он предположил, что Канделаки сочла его не слишком интересным, так как история была 10 лет назад.
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