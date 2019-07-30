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Канделаки — Шевченко: Лидеры оппозиции как всегда использовали людей

30 июля 2019, 14:39  •  27 • В России

Тина Канделаки и Максим Шевченко в утреннем эфире авторской программы «Доживем до понедельника» на частоте 97,2 FM в Москве разошлись во мнениях по поводу того, что устроили несколько тысяч «недовольных граждан» в центре российской столицы в минувший уик-энд.

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ПРО ПЕЧОРИНА И ГЛУПЫХ

Канделаки:

- Ради чего они гуляли?

Шевченко:

- Ради человеческого достоинства.

Канделаки:

- Но я всегда за то, чтобы человеческое достоинство свободным людям давало возможность менять свою страну к лучшему. А вот насколько именно эти лидеры и именно эти митинги изменят наш город к лучшему?

Шевченко:

- Чувствую себя как в школе. Я всю ночь читал про Печорина, «Герой нашего времени». А учительница, такая красивая, строгая, мне говорит: «Максим, все не совсем так, как ты понимаешь. Ты не должен подражать Печорину. Хотя, конечно, Печорин обаятельный персонаж».

Канделаки:

- С глупыми очень тяжело. Я считаю, что все могут быть умными, если будут учиться.

Шевченко:

- Про женщин то же самое. С глупыми женщинами невозможно.

Канделаки:

- Я за то, чтобы люди были активны не только в своей протестной деятельности, но и в своей созидательной деятельности.

Шевченко:

- Бывает, что протестная деятельность - она же и созидательная. У меня что – билет? Вот когда идут на матч ЦСКА – «Спартак», у человека билет в руках. Какое мне нужно разрешение или указание ходить по Москве?

Канделаки:

- Ты приходишь на матч, у тебя в руке билет.

Шевченко:

- А что я должен иметь в руке, когда я прихожу на Тверскую?

Канделаки:

- Через систему опознавания лиц провокаторов опознают.

Шевченко:

- Каких провокаторов?

Канделаки:

- Меня поражает безответственность. Потому что лидеры оппозиции могли провести переговоры и довести их до того, чтобы акция была санкционированной.

ПРО БИТЫЕ ВИТРИНЫ И ГАЗ

Шевченко:

- Не понимаю, что такое санкционированный митинг. Витрины били? Нет. Машины поджигали? Нет. Москвичи имеют право ходить где хотят.

Канделаки:

- Почему ты тогда не выдвигаешься в Мосгордуму? Когда ты там будешь, ты тогда и примешь решение, что нет санкционированных и несанкционированных митингов.

Шевченко:

- Я в 2016 году в Дагестане выдвигался. Подписи собирал. Собрал. Почему не прошел? Потому что человек, который уже купил себе этот избирательный округ…

Канделаки:

- Не надо останавливаться.

Шевченко:

- В горы уходить, что ли?

Канделаки:

- Вы можете еще в Москве попробовать.

Шевченко:

- Пропуск на спектакль…

Канделаки:

- Я была в Париже, когда только начинались «желтые жилеты». Я это видела впервые в европейском городе.

Шевченко:

- В Париже граждане собираются – и всё.

Канделаки:

- Я видела, что на второе утро вся улица, по которой я гуляла, была просто раздолбана, магазины взломаны, витрины разбиты…

Шевченко:

- А не хрена людей газом травить и водометами поливать!

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ПРО РЕКОРДНЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ

Канделаки:

- Количество задержаний, которое было в Париже, было феноменальным. Винтили, даже не спрашивая.

Шевченко:

- В субботу в Москве был рекорд. 1300 человек.

Канделаки:

- Это рекорд для Москвы. Но для Америки, для Франции

Шевченко:

- Да там меньше.

Канделаки:

- Максим хочет уравнять санкционированные и несанкционированные митинги. А редактура пытается дозвониться до Гудкова, Яшина и Соболь. Никто трубки не берет. Все спят.

Шевченко:

- Вообще их допрашивали три дня подряд.

Канделаки:

- Это не политическая борьба. Анастасия Удальцова – вот это фигура политическая. Это человек, который прошел и через гонения, человек, который умеет сопротивляться и доводить свои… Она человек, который зарегистрировался, в отличие от Гудков, Яшина и Соболь.

Шевченко:

- Потому что она шла по спискам КПРФ. А не собирала подписи. Не надо лицемерить.

Канделаки:

- Что мешало Гудкову, Яшину, Соболь и всем этим людям создать свою партию? Они же собирались, они же хотели.

Шевченко:

- Подписи не собирают только те партии, которые представлены в Мосгордуме. Остальные должны собирать.

Канделаки:

- Что мешало этим людям создать партию? Мы после президентских выборов видели, что была инициатива...

Шевченко:

- Перестань говорить чушь!

Канделаки:

- Если человек хочет добиться результата, прийти во власть и что-то изменить, он использует все возможные легитимные способы.

Шевченко:

- Он должен лизнуть задницу начальству, и тогда его допустят.

Канделаки:

- Это ты так называешь.

Шевченко:

- Он должен льстить.

Канделаки:

- Нас город вырос настолько и горожане выросли настолько, что у разных людей есть разные желания по отношению к власти. Кто-то хочет чтобы эта власть полностью изменилась, кому-то хочется, чтобы частично. И здорово, что разные люди имеют в нашей стране возможность по-разному изъявлять свой протест.

ПРО ЖЕСТКОСТЬ ЗА БУГРОМ

Шевченко:

- Тина, разубеди меня. Ты оправдываешь репрессии в отношении оппозиции? Каторга, дубинки?

Канделаки:

- Я категорически против несанкционированных санкций, потому что…

Шевченко:

- Несанкционированных санкций?

Канделаки:

- Несанкционированных митингов. В США, я как раз цифры нашла, движение «Захвати Уолл-стрит» - 7775 человек на момент 2016 года, пик – 700 человек. Франция, «желтые жилеты» …

Шевченко:

- Это в сумме, Тина, а не за раз.

Канделаки:

- Сейчас будет пик. 8700 на момент марта 2019 года, пик за раз – 1723 человек были задержаны в декабре.

Шевченко:

- Мы не дотянули до Франции. Но еще дотянем, поверь.

Канделаки:

- Дальше, семидневный протест у Капитолия за демократию – аресты 1240 человек в 2016 году. Я могу продолжать.

Шевченко:

- Я хочу тебе сказать, что там не бывает санкционированных и несанкционированных митингов. Граждане в Америке имеют право…

Канделаки:

- Власти везде достаточно жестко разгоняют несанкционированные акции.

Шевченко:

- Граждане в США имеют право выйти и протестовать. Их начинают прессовать, если они нарушают законы. Начинают бить витрины или жечь автомобили.

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Канделаки:

- Если они кидаются на оцепление.

Шевченко:

- Ходить имеют право, кричать имеют право.

Канделаки:

- Максим, сколько раз ты вообще вступал в дискуссию с сотрудниками правоохранительного порядка в Америке? В Америке, я могу рассказать, что с тобой сделает сотрудник правоохранительных органов, если ты откроешь рот. Я жила в гостинице Mandarin Oriental, когда там была встреча у Барака Обамы. Я приезжаю в гостиницу, я там живу, я машину припарковала как полагается, я пешком иду. И они стоят оцеплением - не проходить. А мы живем в этой гостинице. Они говорят: сейчас пройдет определенное количество времени, там секьюрити что-то делали, потом пройдете. И что-то я там не так двинулась. Так меня сразу же просто оттеснили, никто не смотрел, что я женщина, что я живу в этой гостинице, что я машу карточкой. Меня оттеснили и сказали: так, сейчас ушла отсюда, иначе мы тебя сейчас здесь повалим, и ты долго будешь вспоминать про то, как ты здесь что-то возмущалась и говорила.

Шевченко:

- Короче, ты считаешь, что все было правильно в субботу?

Канделаки:

- Нет. Ты говоришь, что твоя позиция…

Шевченко:

- Ты считаешь, что с москвичами власть правильно обращалась?

Канделаки:

- Власть предупреждала, что этот митинг несанкционированный.

Шевченко:

- Да или нет? Ты считаешь, что правильно в субботу по отношению были?

Канделаки:

- Не передергивай. Я считаю, что лидеры оппозиции, как всегда, использовали людей

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