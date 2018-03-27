Кандалы не жмут?

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США невыгодно, чтобы страны ЕС покупали российский газ. Из-за этого Европе приходится выбирать даже не между ценой топлива и "энергонезависимостью" от России, а между выживанием и покорностью Вашингтону.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий