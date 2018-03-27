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Кандалы не жмут?
27 марта 2018, 13:54 • 179 • Карикатуры
США невыгодно, чтобы страны ЕС покупали российский газ. Из-за этого Европе приходится выбирать даже не между ценой топлива и "энергонезависимостью" от России, а между выживанием и покорностью Вашингтону.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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