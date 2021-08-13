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Кандагар взят. "Уход американцев развязал талибам* руки" – Баранец

13 августа 2021, 04:10  •  62 • Политика
Кандагар, второй по численности город Афганистана, взят. "Уход американцев развязал талибам* руки", - считает военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. Он указал на парадокс в этой непростой ситуации.
Коалиция во главе с американцами разбегается, но всё-таки присутствие армии США в Афганистане сдерживало боевую активность "Талибана"**. Американцы и солдаты НАТО периодически нападали на лагеря террористов, иногда нападали талибы*, устраивали операции, подрывы, диверсии. Много лет ситуация качалась туда-сюда, но не доходила до кризисной точки, считает Виктор Баранец.
"Уход американцев развязал талибам* руки. Американцы фактически развязали талибам* руки и сказали: "Вот вам на съедение, пожалуйста, кабульская власть". Это та власть, которую американцы 20 лет поддерживали своими штыками. Парадокс, конечно", - констатировал военкор в беседе с Царьградом.
Баранец сослался на мнение большинства аналитиков и отметил, что со временем "Талибан"** получит всю полноту власти в Афганистане.
"Вот и начнётся та свинья, которую американцы явно решили подложить России. Я имею ввиду Таджикистан и Узбекистан, с которыми граничит Афганистан", - предположил журналист.
Опьяневшие от власти талибы* захотят получить больше, чем Афганистан. Тогда Россия получит большую головную боль, если боевики начнут прорываться в эти республики, захватывать районы, переправлять наркотики, вербовать в свои ряды новых бойцов из граждан Таджикистана и Узбекистана, которых и так много в рядах "Талибана"**, добавил собеседник Царьграда.
* Талибы – члены организации "Талибан"**.
** "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.

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