|
Канал "Беларусь 1" скрыл лица встретившихся с Лукашенко силовиков из КГБ
19 октября 2021, 16:25 • 22 • Политика
Авторы репортажа заявили, что не могут называть имена присутствовавших
Государственный телеканал Белоруссии "Беларусь 1" скрыл лица представителей Комитета госбезопасности, встретившихся недавно с президентом республики Александром Лукашенко. Сама запись телесюжета уже выложена в Сети.
Днем ранее глава государства заявил о необходимости "кадровых решений" в системе госбезопасности, что и стало причиной его рабочей встречи с высокопоставленными чиновниками. Совещание прошло 18 октября во Дворце независимости при участии более десяти представителей силового аппарата.
В самом сюжете замазали лица. Распознать можно лишь председаетеля Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля с главой администрации президента Игорем Сергеенко. Стоит отметить, что ведущая не стала указывать имена большинства тех, кто присутствовал на встрече с главой государства.
По словам автора репортажа Илоны Красутской, телевизионщики транслируют для зрителей информацию о новом назначении, однако не могут по "понятным причинам" показывать их лица и разглашать имена с фамилиями.
"Хотя они сами не любят светиться: все-таки такая сфера – это точно не про публичность", – заявила во время телерепортажа Красутская.
Телеведущая также не стала указывать, по чьей инициативе было решено замазать лица чиновников.
В ходе встречи с назначенцами глава республики Александр Лукашенко сообщил, что в настоящее время ситуация в стране остается напряженной, а неудача противников в попытке госпереворота не стала для коллективного Запада поводом опускать руки.
Подпишитесь на нас
22
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 октября 2021, 22:05
|
17 октября 2021, 20:40
|
16 октября 2021, 00:55
|
13 октября 2021, 17:30
|
14 октября 2021, 01:05
|
15 октября 2021, 00:25
|
17 октября 2021, 08:25