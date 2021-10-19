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Канал "Беларусь 1" скрыл лица встретившихся с Лукашенко силовиков из КГБ

19 октября 2021, 16:25  •  22 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Авторы репортажа заявили, что не могут называть имена присутствовавших
Государственный телеканал Белоруссии "Беларусь 1" скрыл лица представителей Комитета госбезопасности, встретившихся недавно с президентом республики Александром Лукашенко. Сама запись телесюжета уже выложена в Сети. 
Днем ранее глава государства заявил о необходимости "кадровых решений" в системе госбезопасности, что и стало причиной его рабочей встречи с высокопоставленными чиновниками. Совещание прошло 18 октября во Дворце независимости при участии более десяти представителей силового аппарата.
В самом сюжете замазали лица. Распознать можно лишь председаетеля Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля с главой администрации президента Игорем Сергеенко. Стоит отметить, что ведущая не стала указывать имена большинства тех, кто присутствовал на встрече с главой государства. 
По словам автора репортажа Илоны Красутской, телевизионщики транслируют для зрителей информацию о новом назначении, однако не могут по "понятным причинам" показывать их лица и разглашать имена с фамилиями.
"Хотя они сами не любят светиться: все-таки такая сфера – это точно не про публичность", – заявила  во время телерепортажа Красутская.
Телеведущая также не стала указывать, по чьей инициативе было решено замазать лица чиновников.
В ходе встречи с назначенцами глава республики Александр Лукашенко сообщил, что в настоящее время ситуация в стране остается напряженной, а неудача противников в попытке госпереворота не стала для коллективного Запада поводом опускать руки.

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