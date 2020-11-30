Канадской корпорации пришлось со скрипом признать победу России в войне против COVID

Канадская телерадиовещательная корпорация CBC выпустила большой материал о российской вакцине от коронавируса. К слову, исследования в России ведутся с несколькими препаратами против COVID-19, однако зарубежные наблюдатели продолжают сомневаться в достижении. Причём, даже приводя аргументы собственных экспертов в пользу русских.

Крис Браун в обзоре для CBC говорит, что эффективность российской вакцины составляет 95 процентов. В России эту новость восприняли с воодушевлением, отмечает автор. А в США и Европе - с сомнением. Браун рассказывает о связи названия российского препарата "Спутник V" с советским наследием - мол, назвали так, чтобы напомнить и об уникальных космических достижениях. Затем переходит к заявлениям о том, что западные эксперты не принимают препарат из-за "непрозрачности процесса проведения клинических испытаний". А после Браун со скрипом, но выдаёт, что результаты работы русских учёных, действительно, многообещающие.

Согласен с этим выводом и профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс. Он говорит, что "данные соответствуют тому, что вакцина достаточно эффективна". И результаты российского препарата согласуются с тем, что специалисты "видят и у других вакцин". А значит, "важный сигнал для учёных в области здравоохранения во всем мире состоит в том, что с COVID-19 действительно можно бороться с помощью прививок". Согласен с коллегой и профессор вирусологии Редингского университета Иэн Джонс. Он также "не видит причин сомневаться". Тем не менее Крис Браун завершает материал политической ремаркой, говоря, что вовсе не он, а русские журналисты используют гонку вакцин в геополитической борьбе...

Остаётся лишь добавить, что нам уже обещают гораздо более опасную пандемию в сравнении с той, что мы переживаем сейчас. Доктор Александр Мясников, как отмечают "Радио КП", ожидает мутаций гриппа. И если это произойдёт, COVID-19 покажется сущей ерундой.