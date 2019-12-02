Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Важнейшее звено в системе разведки»: какими возможностями обладает новейшая рад...
Период адаптации: как смена руководства ЕС повлияет на отношения России и Европы
Дурилка секретная
Американский Apache против советской "Осы": Видео сражения опубликовал...
Главная / Аналитика

Канадского лектора хотят наказать за отрицание украинского "геноцида"

02 декабря 2019, 09:09  •  156 • Аналитика
© AFP 2019 / Genia Savilov
Рассказывать правду о голоде 1930-х, известном на Украине под названием "голодомор", становится опасным не только на самой Украине.
Там-то историческая дискуссия по поводу этого тяжелого периода истории нашей страны (а, напомним, голод коснулся многих республик Советского Союза) уже давно находится под фактическим запретом. Еще в 2006 году Верховная рада приняла закон, навязывающий термин "геноцид" в отношении голода. И с тех пор неоднократно делались попытки ввести уголовную ответственность за отрицание этого определения. Различные органы власти, включая силовые, фактически запретили любое альтернативное мнение. К примеру, в 2008 году тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко потребовал закрытия Украинского филиала Института стран СНГ за организацию в Киеве научной конференции, на которой ученые разных стран посмели отрицать теорию "геноцида украинского народа". Так что Украину запретом на свободу научной дискуссии по поводу голода 1930-х давно уже не удивишь.
© AFP 2019 / Genya Savilov
День памяти жертв голодомора в Киеве
Но теперь репрессии перекидываются и на зарубежье. Первой иностранной жертвой "голодоморного" тоталитаризма может стать канадский историк, лектор Университета Альберты Дугал Макдональд. Его вина заключается в том, что он выложил в закрытой группе фейсбука, ограниченной довольно узким кругом его коллег и студентов, выдержку из своей же статьи по поводу истоков мифа о том, что голод 1930-х был искусственным "геноцидом украинского народа". Никто бы этот пост не заметил, но Украинское студенческое общество университета сделало его достоянием гласности, в ультимативной форме потребовав от вуза принять жесткие меры по отношению к лектору.
Что же такого страшного заявил канадский преподаватель, вызвав бурю эмоций? Он перепостил часть своего небольшого исследования, опубликованного еще в 2015 году в бюллетене Коммунистической партии Канады (марксистско-ленинской), членом которой он является. Основываясь на фактах, Макдональд утверждает, что миф о "геноциде" соорудили гитлеровские нацисты, "чтобы дискредитировать Советский Союз, противника, которого они больше всего опасались". "Нацисты публиковали на первых полосах германских газет статьи, которые затем перепечатывались в реакционной британской прессе", — утверждает канадский лектор.
В частности, он напоминает, что сведения о миллионах умерших на Украине получили мировое распространение после публикации американской газеты Chicago American в феврале 1935 года (когда голода уже не было). На первой полосе та опубликовала якобы "эксклюзивный репортаж" журналиста Томаса Уокера под заголовком "Шесть миллионов погибло от советского голода". Собственно, с тех пор данное число погибших и фигурирует во многих мифах, распространяемых украинской пропагандой. Причем сомнения вызывают и фотографии, привезенные Уокером, и то, что он вообще бывал на Украине. Во всяком случае, он упоминает там населенные пункты с названиями "Тамбофф" и "Веронеж". Также неоспоримо, что и Джонс, и некоторые другие его коллеги, первыми написавшие в англоязычной прессе о "геноциде украинцев", не раз посещали нацистскую Германию и восхваляли ее вождей.
© РИА Новости / Григорий Василенко
Мемориал памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Киеве
Макдональд на этом основании предполагает, что легенда, как и фальшивые фото, были порождены именно в Германии. Он также напоминает, что скандально известная газета Chicago American принадлежала американскому миллионеру Уильяму Херсту, на протяжении долгих лет превозносившему итальянских фашистов и немецких нацистов, лично встречавшемуся с Гитлером и Геббельсом. По данным Макдональда, именно на этой встрече Херст заключил договор о пиар-продвижении нацистской пропаганды в американских СМИ, результатом чего в том числе и стала первополосная сенсация Уокера о "шести миллионах голодных смертей", которая легла в основу мифа о "геноциде".
Макдональд указывает, что в Британии миф о "геноциде" первым бросилась распространять другая желтая газета — Daily Mail, владелец которой (лорд Ротермер) также был фанатом Муссолини и Гитлера. "Герр Адольф Гитлер, германский канцлер, спас свою страну", — радостно трубила эта газета после "Ночи длинных ножей". Но это не мешало затем многим исследователям ссылаться на материалы подобной прессы по поводу голода в СССР.
Не секрет и то, что геббельсовская пресса оккупированной Украины раздувала данный миф. А произведения о голоде, которые нацисты активно распространяли в качестве пропаганды, теперь изучают в украинских школах чуть ли не как исторические пособия. К примеру, людоедский роман "Мария" Уласа Самчука, публиковавшийся в нацистской газете "Волынь" в 1941 году, в которой тот же Самчук прославлял Гитлера и радовался "очищению Киева от восточных варваров", описывая трагедию Бабьего Яра.
То есть Макдональд уж точно не преувеличил значение нацистской пропаганды в раздувании масштабов советского голода 1930-х и связанного с ним "геноцидного" мифа. Однако это не мешает организаторам травли канадского лектора. В Университете Альберты проводят акции против него. К кампании даже присоединился премьер-министр провинции Альберта Джейсон Кенни, давший понять, что Макдональд — это "полезный идиот коммунистов", и выразивший возмущение тем, что "некоторые люди в Канаде до сих пор отрицают геноцид".
© РИА Новости / Шурубор
Бабий Яр — место массового уничтожения германскими оккупантами мирного населения и военнопленных в 1941-1943 годах
Квинтэссенцией всех обвинений и нападок на лектора стала статья Ярса Балана, директора Канадского института украинских исследований, под заголовком "Нет альтернативным фактам об украинском голодоморе". По мнению автора, точка в исследованиях причин и масштабов голода уже поставлена, а потому альтернативные выводы просто неприемлемы. И любые попытки указать людям на другие факты, не вписывающиеся в официальную концепцию, приравниваются к "фейковым новостям". При этом не важно, соответствуют эти факты действительности или нет. Альтернатива просто не допускается. Балан приводит список публикаций о голоде, которым следует верить, фактически отрезая возможность для дальнейших научных изысканий. Во всяком случае, если они раскрывают фальсификации украинских историков и пропагандистов.
Робкие голоса об академической свободе, о необходимости продолжения научных дискуссий тонут в шуме протестов и травле канадского ученого. Трудно сказать, уволят его в итоге или нет. Но не приходится сомневаться, что фанатичные последователи теории "украинского геноцида" создадут Макдональду условия, в которых он не сможет вести нормальную преподавательскую деятельность. Возможно, не только в своем университете, но и в любом другом вузе Канады.
Таким образом, любые научные исследования относительно украинского голода 1930-х годов априори загоняются в подполье уже и на Западе. Если ты не повторяешь заготовленных пропагандистских штампов (как мы видим, порожденных в том числе и геббельсовскими СМИ), тебя затравят, дискредитируют, лишат возможности преподавать. И чем правдивее твои выводы, тем сильнее и мощнее будут тебя травить. Скромный канадский лектор убедился в этом на собственном опыте.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



156
Источник
Похожие новости
02 декабря 2019, 09:09
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
01 декабря 2019, 07:09
Профессии будущего. Чему учить новые поколения?
02 декабря 2019, 09:09
В Париж! Последний «нормандский формат» наступает
02 декабря 2019, 09:09
Триллион долларов для российской экономики
01 декабря 2019, 10:24
В Чехии начали "охоту на долгожителей". За что их преследуют
01 декабря 2019, 23:24
Дурилка секретная
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 декабря 2019, 09:09
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
02 декабря 2019, 02:39
"Гомосексуальная флотилия". Венгрия не поедет на Евровидение (Обзор ИноСми...
02 декабря 2019, 09:09
Как "Турецкий поток" снесёт газовые амбиции Украины: Эксперт раскрыл схему ...
02 декабря 2019, 05:54
Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России
02 декабря 2019, 05:54
В Госдуме ответили на резкое заявление Авакова об отношениях РФ и Украины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 ноября 2019, 14:09
Путин с улыбкой, но жёстко пресёк вопрос по Украине
01 декабря 2019, 00:39
"Пройдёт сквозь бронежилет": Американские СМИ не сдержали восторга по поводу российского оружия
28 ноября 2019, 07:39
Удар в сердце майдана
27 ноября 2019, 08:54
"Надеюсь, американцам раздали туалетную бумагу?": Испанские пользователи посмеялись над США после показа "Авангарда"
26 ноября 2019, 16:39
"Генштаб сломался": Пользователи задали Киеву неудобный вопрос о "войне" с Россией
27 ноября 2019, 18:39
"Для начала прогнали поезд, а потом…": Украинцы вычислили "секретное предназначение" Крымского моста
25 ноября 2019, 11:24
Отравили?!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.