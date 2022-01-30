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Канадское воинство готовится бежать из Украины: Депутат Рады о заявлении Минобороны Канады
30 января 2022, 20:00 • 185 • Политика
Глава Минобороны Канады Ананд сообщила о передислокации войск на Украине западнее Днепра. "Дело явно близится к триумфальному бегству канадского воинства в Польшу", - прокомментировал депутат Рады.
Канадские войска, находящиеся на Украине, переместились на запад от реки Днепр на фоне разговоров о скором "вторжении России". Информацией поделилась министр обороны Канады Анита Ананд в ходе пресс-конференции в Киеве.
При этом глава Минобороны Канады не смогла объяснить, когда и почему было принято решение о передислокации. Однако она отметила, что власти Канады принимают все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности канадских военных.
- прокомментировал слова канадского министра депутат Рады Макс Бужанский в своём Telegram-канале.
Напомним, что Запад уже несколько месяцев нагнетает ситуацию вокруг скорого "вторжения России на Украину", которое почему-то всё никак не происходит. Однако последнее нисколько не мешает западным политикам и СМИ продолжать истерику и грозить всё новыми и новыми санкциями.
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