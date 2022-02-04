Канадский телеканал объяснил версию о "русских подстрекателях" протестов

Канадская CBC оправдалась за попытку найти "российский след" в протестах дальнобойщиков.

В Канаде, которую объяли протесты дальнобойщиков из-за вакцинации, попытались переложить вину за акции на русских. Об этом в эфире CBC, в частности, заявляла ведущая Ник Кексал. Она, упоминая про готовящееся "вторжение" на Украину, указала, что за протестами в Канаде стоят русские.

Её визави не стал винить Москву в подстрекательстве "конвоя свободы", уточнив, что на такой вопрос могут ответить эксперты по делам национальной безопасности.

Корпорацию в соцсетях после озвученной версии засмеяли. В свою очередь CBC решил покончить со скандалом, сделав пометку к фрагменту эфира. В уточнении говорится, что в этом вопросе - в вопросе о русском следе в протестах - "необходимо было сослаться на данные и опасения экспертов".

Пользователи Сети и ряд местных порталов, в том числе RWN, указали, что организаторы акций хорошо известны и "ни один эксперт не говорил, что Россия спровоцировала протесты".

Акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками, начались в Оттаве 29 января. Протестующие требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения.