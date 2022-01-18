Канадский спецназ отправился на Украину, чтобы защитить её от русской армии

Силы специального назначения Канады отправились на Украину на фоне разногласий между НАТО и Россией.

Небольшой отряд канадского спецназа вылетел на помощь Киеву. Дело в том, что в Канаде всерьёз обеспокоились слухами о 100 тысячах русских солдат, ждущих приказа о нападении на Украину. Их лагерь якобы расположен на русско-украинской границе. Об этом сообщил канадский телеканал Global News.

Переброска канадских военнослужащих названа попыткой Альянса сдержать русскую агрессию в отношении Киева. Но это не единственная цель командировки: необходимо также продумать план эвакуации канадских дипломатов, если войска России реально перейдут границу.

Ранее "Царьград" сообщал о том, что командование ВСУ уверено в том, что Украина давно готова к вступлению в Североатлантический альянс.