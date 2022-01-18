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Канадский спецназ отправился на Украину, чтобы защитить её от русской армии

18 января 2022, 06:25  •  116 • Политика
Силы специального назначения Канады отправились на Украину на фоне разногласий между НАТО и Россией.
Небольшой отряд канадского спецназа вылетел на помощь Киеву. Дело в том, что в Канаде всерьёз обеспокоились слухами о 100 тысячах русских солдат, ждущих приказа о нападении на Украину. Их лагерь якобы расположен на русско-украинской границе. Об этом сообщил канадский телеканал Global News.
Переброска канадских военнослужащих названа попыткой Альянса сдержать русскую агрессию в отношении Киева. Но это не единственная цель командировки: необходимо также продумать план эвакуации канадских дипломатов, если войска России реально перейдут границу.
Ранее "Царьград" сообщал о том, что командование ВСУ уверено в том, что Украина давно готова к вступлению в Североатлантический альянс.

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