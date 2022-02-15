Канадский премьер доигрался: его последний социальный эксперимент

В Канаде общенациональный бунт. Не массовые протесты неких слоёв канадского общества, чьи права как-то ущемлены. Это именно бунт подавляющего большинства населения против модели социально-политического устройства страны. Почему именно в Канаде протесты вылились в бунт? Ведь волна аналогичных протестов уже давно катится и по США, и по Европе, и по Австралии.

Третью неделю пылает столица

Пошла уже третья неделя канадского бунта. Всё началось с того, что с 15 января правительство Канады потребовало от всех водителей-дальнобойщиков сделать прививку от коронавируса. В противном случае власти грозили запретить им пересечение границы с США, то есть лишить их заработка. В ответ дальнобойщики организовали "конвой свободы" и направились в столицу страны Оттаву. По некоторым данным, на начальной стадии протеста в этом "автопробеге по бездорожью" приняли участие 80 тысяч машин, а людей совокупно было около полутора миллионов. На трассах, ведущих в Оттаву, постоянно стояли сотни тысяч канадцев, приветствуя участников конвоя. В минувший уикенд центр Оттавы, как и все прошлые выходные, был заполнен автомобилями и протестующими.

Отступать они не намерены, пока их требование об отмене так называемых "паспортов вакцинации" не будет выполнено. Премьер-министр Джастин Трюдо вместе с семьёй сбежал из своей резиденции в Оттаве в безопасное место. Он заявляет, что "эта нелегальная деятельность должна прекратиться, и она будет прекращена". При этом Трюдо боязливо обошёл молчанием то, что правительство не рассматривает привлечение военных к разгону протестующих.

С одной стороны, власти демонстрируют "стойкость" и не хотят вступать в переговоры с "маргиналами", как они называют участников бунта. С другой стороны, главный санитарный врач Канады Тереза Тэм заявила, что власти должны пересмотреть комплекс ограничительных мер, включая необходимость "паспортов вакцинации". А в провинциях Альберта, Манитоба и Саскачеван уже объявлено, что все ограничения будут полностью отменены с 1 по 15 марта. Одним словом, власти сдаются, хоть и пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре.

Надпись на плакате: "Спасибо Трюдо за это великое историческое объединение всех граждан Канады". Фото: Gary A Corcoran Arts / Shutterstock.com

Ох, надоело!

Ситуацию, похожую на канадскую, весь мир благодаря соцсетям наблюдает в Штатах, во многих странах Европы и в Австралии. Везде люди протестуют против принуждения к вакцинации от коронавируса и антиковидных ограничений, против так называемых "паспортов вакцинации", или "паспортов здоровья", без которых невозможно продолжать работу ни в государственном, ни в частном секторе, невозможно пользоваться общественным транспортом, посещать рестораны, магазины и другие общественные заведения. Но возникает вопрос, почему только в Канаде протест перерос в бунт, против которого власти боятся даже бросить армию, что при других обстоятельствах непременно сделали бы.

Дело в том, что удавка в виде жёстких антиковидных ограничений, которую Трюдо накинул на простого канадца, это мера, которая рассматривается в стране исключительно как продолжение длящегося уже несколько лет в Канаде эксперимента в области социальной инженерии. Антиковидные меры правительства легли на подготовленную почву массового народного недовольства тем, что премьер Трюдо делает со страной.

Глобальный социальный эксперимент

Глядя на мир в его совокупности, сравнивая социально-политические процессы в разных странах, невозможно не увидеть поразительную в своей циничности и чудовищности картину: люди стали объектом реализации целенаправленной стратегии, которую осуществляет западный либеральный истеблишмент и суть которой сводится к проведению глобального эксперимента из области социальной инженерии. Речь идет о процессе "выведения нового человечества".

Эта задача решается двояко. Во-первых, путём принудительного смешения рас, культур и религий и, во-вторых, посредством насильственного изменения природной матрицы человека, которая предполагает наличие только двух полов. Первое направление реализуется путём провоцирования потоков мигрантов. Второе направление основывается на всемирном внедрении так называемой "гендерной теории", которая два природных пола человека – мужской и женский – ставит в один равноправный ряд с изобретённым понятием "гендер", каковых на просвещённом Западе насчитывается уже более 40. "Гендерная теория" уже превратилась в идеологию и является, по сути, новой религией Запада.

Смысл в том, чтобы "новый человек" был космополитом без рода и племени, поскольку в его жилах будет течь кровь многих рас и национальностей. Он не будет приверженцем какой-то традиционной религии, которая отвергает постулаты "гендерной идеологии". Если и останется некая новая религия, то она должна быть всеобщей и принимать как норму "разнообразие гендеров". Представим себе такого человека! Идеальный объект для управления.

Пилотный проект

Канада – пилотный проект в рамках этого социального эксперимента под названием "выведение нового человека", который глобальный ультралиберальный истеблишмент поручил провести канадскому премьеру Джастину Трюдо. Этот эксперимент успешно происходит и в скандинавских странах. В других же государствах этот опыт на людях осуществляется с разной скоростью из-за трудностей, связанных с "отсталостью" населения и религиозными "предрассудками".

Повсюду на Западе в сознание людей внедряется понятие "разнообразия" (diversity), оно теперь на Западе имеет совершенно особое значение. Это социально-политическое движение в сторону полного смешения всего и вся. Оно стирает границы и грани между расами, религиями, культурами и полами. Именно этим объясняется принятое в 2017 году канадским правительством решение повысить квоту на въезд в Канаду иммигрантов из любой страны с 300 тысяч до 350 тысяч в год. А объяснено это было экономическими причинами: мол, Канаде нужны работоспособные люди. И для обеспечения экономического роста население страны должно быть доведено к 2100 году за счёт иммиграции до 100 млн человек.

Премьер Трюдо так объясняет своё видение будущего страны: Канада становится государством нового типа, определяемым не европейской историей, а многообразием её идентичностей, собранных со всего мира. В интервью The New York Times Трюдо сказал: "В Канаде нет основной, стержневой идентичности, нет мейнстрима". По его словам, Канада – "первое постнациональное государство", где нет доминирующей национальности, имеющей корни в истории самого этого государства. При этом Канада является самым "продвинутым" государством в плане "гендерной свободы". Защиту гомосексуалистов всех мастей Трюдо поставил во главу угла своей внешней и внутренней политики. В официальных документах отец и мать значатся как "родитель 1" и "родитель 2". И плюс ко всему относительно недавно в Канаде легализовали марихуану.

Удавка антиковидных ограничений, наброшенная на канадцев, похоже, "задушит" карьеру самого Трюдо. Фото: Justin Tang / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Как писал французский журнал Causeur.fr,

Инцидент с подлодкой США у Курил был провокацией: Депутат дал оценку действиям ВМФ Канада становится лабораторией нового человечества и, возможно, даже нового человека. Она гордится своей пустотой, которая образовалась на месте идентичности… В Канаде все должны быть иммигрантами. Это официальная доктрина страны.

А британская The Guardian отметила, что

когда Джастин Трюдо сказал, что "в Канаде нет основной идентичности, нет мейнстрима", он сформулировал уникальную канадскую философию, которую некоторые считают непонятной, даже безрассудной – но которая может представлять собой радикально новую модель государственности.

Судьба эксперимента и экспериментатора

Кто стоит за Трюдо? Финансовый спекулянт Джордж Сорос является публичным пропагандистом ультралиберальной идеологии. Правда, надо помнить, что есть и ещё персонажи, которые, в отличие от Сороса, публичности не ищут. Вся эта братия с маниакальным упорством продвигает положения, как в методичке зафиксированные в программной книге Сороса "Возраст погрешности" (The Age of Fallibility). Стержневая мысль фолианта – создание мира без границ, где интересы всех меньшинств были бы не просто законодательно закреплены, но стали бы обязательным приоритетом для большинства. Небольшая, но красноречивая деталь: именно структуры Сороса "работают" со Всемирной организацией здравоохранения с тем, чтобы исключить из международной классификации болезней различные сексуальные расстройства и признать их нормой. Так, в своё время "нормой" стал гомосексуализм.

Трюдо отдал свою страну в прямом смысле на растерзание таким же, как он, но только постарше и повыше рангом доктринёрам. И принудительная вакцинация населения в обмен на доступ к социальным благам стала последней каплей терпения канадцев, которые в массовом порядке протестовали против принуждения страны принять за норму гомосексуальное сожительство и приравнять это к нормальной семье. Они протестовали против превращения населения в аморфную биомассу, которой легко управлять. Но их никто в правительстве не слышал. Об их демонстрациях, пикетах, выступлениях ни одно из ведущих западных СМИ не сообщало. За исключением небольших подвергающихся гонению местных интернет-сайтов типа Lifesitenews.com.

Отсюда и накал, и масштаб нынешнего протеста, грозящего перевернуть Канаду. Поэтому канадский бунт очень опасен для местной вертикали власти и для всего глобального ультралиберального истеблишмента. Кто знает, может так случиться, что этот социальный эксперимент станет для Джастина Трюдо последним в его политической карьере.