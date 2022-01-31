Канадский премьер, бежавший от бунтующих дальнобойщиков, заразился COVID

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусом. Об этом он написал в Twitter.

Трюдо уехал из резиденции в Оттаве из-за протестов дальнобойщиков против требований об обязательной вакцинации и политики правительства Канады.

Сейчас Трюдо оповестил, что заразился коронавирусом, но чувствует себя хорошо и будет работать удалённо. В своём сообщении канадский премьер призвал всех вакцинироваться от COVID-19.

Ранее сообщалось, что Канада призвала семьи дипломатов, которые работают в дипломатическом представительстве страны в Киеве, вернуться на родину. Власти Канады опасаются, что ситуация на Украине может обостриться.