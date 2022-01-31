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Канадский премьер, бежавший от бунтующих дальнобойщиков, заразился COVID
31 января 2022, 18:45 • 164 • Политика
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусом. Об этом он написал в Twitter.
Трюдо уехал из резиденции в Оттаве из-за протестов дальнобойщиков против требований об обязательной вакцинации и политики правительства Канады.
Сейчас Трюдо оповестил, что заразился коронавирусом, но чувствует себя хорошо и будет работать удалённо. В своём сообщении канадский премьер призвал всех вакцинироваться от COVID-19.
Ранее сообщалось, что Канада призвала семьи дипломатов, которые работают в дипломатическом представительстве страны в Киеве, вернуться на родину. Власти Канады опасаются, что ситуация на Украине может обостриться.
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